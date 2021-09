Le ministère des MPME nomme sa directrice Mercy Epao comme nouveau secrétaire adjoint

Auparavant, Epao était directeur au ministère du Développement de la région du Nord-Est. (Image pour représentation)

Compétences, travail, talent pour les MPME : Le ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) a ​​nommé Mercy Epao, responsable du Service du secrétariat central (CSS), en tant que nouvelle secrétaire conjointe (JS) – Division des PME. Epao a été élevée au rang de JS après avoir occupé le poste de directrice de la division PME au ministère des MPME, où elle gérait la section Coopération internationale, la section Coordination, la section EDI et la cellule Média. Auparavant, Epao était directeur au ministère du Développement de la région du Nord-Est.

Epao faisait partie des 10 directeurs de plusieurs ministères et départements, notamment le développement des femmes et des enfants, l’éducation, les mines, le développement des compétences et l’entrepreneuriat, l’aviation civile, le secrétariat du Cabinet et la Commission centrale de vigilance qui ont été nommés co-secrétaires au grade administratif supérieur (SAG) à compter de la date de leur prise de charge au poste dans leurs ministères ou départements respectifs, selon un arrêté récent du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des retraites.

Lors du dernier remaniement majeur du ministère dans le cadre du remaniement global du cabinet en juillet de cette année pendant le deuxième mandat du Premier ministre Narendra Modi, le portefeuille du ministère des MPME, qui était auparavant détenu par Nitin Gadkari, a été attribué à Narayan Tatu Rane – ancien ministre en chef du Maharashtra. Rane, 69 ans, avait également été ministre du Cabinet pour les secteurs verticaux de l’industrie, du port, de l’emploi et du travail indépendant dans le gouvernement du Maharashtra.

Le ministère des MPME était composé de trois secrétaires conjoints pour les divisions SME, ARI et AFI. La division de l’agro-industrie et de l’industrie rurale (ARI) et la division AFI étaient respectivement dirigées par Alka Arora et Ateesh Kumar Singh. Selon le ministère, alors que la division PME s’est vu confier les tâches d’administration, de vigilance et de supervision administrative de la National Small Industries Corporation (NSIC), ainsi que la mise en œuvre de différents dispositifs, la division ARI s’occupait de l’administration des organes statutaires tels que comme KVIC, Coir Board, Institut Mahatma Gandhi pour l’industrialisation rurale (MGIRI). Il supervise également la mise en œuvre du Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP). La division AFI comprenait des travaux et des projets liés aux RH, à la section vigilance, à la section facturation, à la section hindi, etc.

