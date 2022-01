Le ministère des Routes prend des mesures pour augmenter la liquidité des développeurs

Selon une notification du MoRTH publiée mardi, les sous-traitants du modèle de rente hybride (HAM) et de l’ingénierie et de la construction (EPC) continueront de recevoir des paiements mensuels pour leurs travaux effectués pendant encore trois mois jusqu’en mars.

Alors que la troisième vague de Covid-19 se profile, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) a étendu les mesures d’aide aux entrepreneurs et aux développeurs d’autoroutes nationales pour améliorer leur liquidité.

Selon une notification du MoRTH publiée mardi, les sous-traitants du modèle de rente hybride (HAM) et de l’ingénierie et de la construction (EPC) continueront de recevoir des paiements mensuels pour leurs travaux effectués pendant encore trois mois jusqu’en mars.

« En cas de concessionnaire de construction-exploitation-transfert (BOT)/péage-exploitation-transfert (TOT), pour la réduction de la perception des frais d’utilisation, la période de concession doit être prolongée conformément aux dispositions de l’accord de concession », indique la notification. .

Conformément à l’accord de concession, la perte de perception des redevances d’utilisation est compensée en prolongeant la période de concession jusqu’à ce que la collecte quotidienne soit inférieure à 90 % de la redevance journalière moyenne.

« Pour tous les contrats de péage des autoroutes nationales, la réduction de la perception des redevances peut être compensée conformément aux contrats de collecte des redevances d’utilisation », a déclaré le ministère.

Une prolongation de délai sera accordée au concessionnaire pour la réalisation de la clôture financière dans les accords de concession conclus entre avril et juin 2021 pour une période d’un mois à compter des dates d’échéance, conformément aux dispositions du contrat, en fonction de la localisation du projet.

Le ministère a demandé à toutes les agences d’exécution, y compris la National Highways Authority of India, d’effectuer des paiements directs aux sous-traitants approuvés via des comptes séquestres.

Le MoRTH a déjà décidé de réduire la garantie d’exécution de 5 à 10 % existants à 3 % de la valeur du contrat pour tous les contrats existants, à l’exception des personnes impliquées dans l’arbitrage. Dans la dernière notification, il a déclaré que tous les appels d’offres ou contrats émis ou conclus jusqu’au 31 mars 2022 devraient comporter une garantie de performance réduite.

Étant donné que la retenue de garantie fait partie de la garantie de bonne exécution jusqu’à la période de construction, le déblocage de la retenue de garantie peut également être poursuivi au prorata des travaux déjà exécutés et aucune réduction de retenue de garantie ne peut être effectuée sur les factures émises par l’entrepreneur jusqu’au 31 mars. .

« Pour les contrats HAM/BOT, la garantie de performance peut être libérée au prorata, comme prévu dans le contrat, si le concessionnaire n’est pas en violation du contrat », indique la notification.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.