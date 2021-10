Le ministère des transports routiers va créer un groupe d’experts sur les transports routiers

in

Les membres, à sélectionner sur une base de recherche-sélection, devront être éminents dans les domaines liés aux secteurs de l’automobile et du transport routier.

Le ministère des transports routiers et des autoroutes (MoRTH) envisage de mettre en place un groupe d’experts pour le conseiller sur la formulation de stratégies et de politiques concernant le transport routier, y compris le secteur automobile.

Le groupe consultatif d’experts (EAG) sera composé de cinq membres. Il conseillera le ministère sur des questions telles que l’élaboration de politiques sur l’utilisation de carburants alternatifs, l’hydrogène et le biocarburant, les véhicules électriques, les normes d’émission des véhicules et les véhicules autonomes.

Il conseillera également le ministère sur les normes d’émission des véhicules, les règles et réglementations centrales concernant les moteurs, la conception et la sécurité des véhicules et la formulation de règles pour les mises à niveau conformément aux normes européennes/internationales.

«Les experts du domaine doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts dans leur engagement avec EAG au cours de la période. Ils doivent posséder une très grande intégrité et maintenir la confidentialité », a déclaré le MoRTH dans un avis sollicitant l’expression d’intérêt d’experts du domaine.

