Le ministère du Commerce de l’État de Washington engage 3 millions de dollars pour un « accélérateur de grappes d’innovation »

Le ministère du Commerce de l’État de Washington a annoncé aujourd’hui un « Innovation Cluster Accelerator » qui donne à cinq organisations 550 000 $ pour créer un « cluster d’innovation » dans une industrie donnée. L’État utilise l’accélérateur actuel de Washington Maritime Blue, l’Initiative des supergrappes du Canada et les grappes d’innovation norvégiennes comme modèles pour le nouveau programme. Voici les cinq organisations qui reçoivent un financement, avec des descriptions du ministère du Commerce (quatre autres clusters seront ajoutés plus tard cette année) :

Cluster EDGE (Enterprise Digital Growth Ecosystem), dirigé par le 5G Open Innovation Lab — utilisant l’informatique de pointe et la 5G pour transformer numériquement l’agriculture, l’énergie et les services publics, les soins de santé, la fabrication, le transport et la logistique.Pôle de technologies avancées, dirigé par la Washington Technology Innovation Association — utilisant l’informatique quantique et les technologies de grand livre distribué (blockchain) pour développer des technologies avancées et maintenir le leadership technologique de Washington.Consortium pour l’hydrogène et les carburants électriques renouvelables (CHARGE), dirigé par le Joint Center for Deployment and Research in Earth and Abundant Materials (JCDREAM) de WSU – explorant l’utilisation de l’hydrogène pour décarboniser les transports lourds, l’aviation et le transport maritime et réduire la dépendance aux sources de carburant non renouvelables.Décarboner le Pôle Environnement Bâti, dirigé par The Clean Tech Alliance — faire progresser le développement et l’adoption de technologies propres pour décarboniser les éléments de l’environnement bâti, y compris les structures artificielles, les caractéristiques telles que l’énergie et les transports, et les installations où les gens vivent et travaillent.Washington VERTical, dirigé par le port de Benton — accélérer la transition vers des sources de production d’énergie propres, renouvelables et non émettrices d’ici 2025 grâce à des technologies nucléaires avancées.