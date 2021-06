Le ministère du Commerce demandera un allégement des droits de douane pour les ZES

Concernant l’allégation de préjudice causé aux fabricants nationaux en dehors des ZES, les responsables ont souligné qu’ils sont, de toute façon, dans une position désavantageuse vis-à-vis des fabricants des partenaires indiens de l’ALE.

Le ministère du Commerce pourrait lancer une proposition permettant aux unités des zones économiques spéciales (ZES) de vendre des marchandises sur le marché intérieur, au moins temporairement, aux tarifs les plus bas auxquels l’Inde importe de ses partenaires de libre-échange. Cela aidera les ZES à faire face aux ravages causés par la pandémie de Covid-19, ont indiqué des sources.

Actuellement, les unités SEZ sont mandatées pour payer les droits de douane réguliers sur un produit s’ils le vendent dans la zone tarifaire intérieure (DTA). En effet, une ZES est une enclave en franchise de droits spécifiquement délimitée et est un territoire réputé étranger aux fins des opérations commerciales, des droits et des tarifs. Ces unités ont donc accès à des importations de marchandises en franchise de droits, auxquelles les fabricants de la DTA n’ont pas droit.

« La proposition est déjà devant le ministère du Commerce. La pandémie a durement frappé les ZES et nui à leurs flux de liquidités. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre cette proposition, au moins temporairement, pour les aider. Cela peut être fait après l’approbation du département des revenus », a déclaré une source à FE.

En tant que telles, les ZES en Inde ont quelque peu perdu de leur attrait, surtout après que le gouvernement a adopté l’année dernière une clause de temporisation pour l’octroi d’une exonération progressive de l’impôt sur le revenu pendant 15 ans, selon des cadres supérieurs de l’industrie. Ainsi, seules les unités SEZ qui ont commencé la production au plus tard le 30 juin 2020 bénéficieront désormais d’une exonération informatique de 100 % sur les revenus d’exportation pour les cinq premières années, de 50 % pour les cinq prochaines années et de 50 % des bénéfices d’exportation réinvestis pendant cinq ans par la suite.

De plus, l’impôt sur les sociétés a été réduit à 15 % pour la création de nouvelles unités de fabrication n’importe où. Ainsi, sans nouvelles incitations, les ZES ne pourront pas attirer beaucoup d’entreprises maintenant, disent-ils.

Fait intéressant, une proposition similaire faite par le département du commerce en 2015-16 a été rejetée par le ministère des Finances. Les fonctionnaires du ministère des Finances avaient alors fait valoir que le fait d’autoriser les ZES à vendre des marchandises dans la DTA à un droit nul (le taux auquel de nombreux produits sont importés des partenaires de l’ALE de l’Inde) offrirait un avantage fiscal injuste aux unités des ZES par rapport aux fabricants nationaux en dehors de ces enclaves hors taxes. En outre, une telle décision pourrait potentiellement entraîner des pertes de revenus pour le Trésor, ont-ils estimé.

Cependant, les responsables du ministère du Commerce ont fait valoir que le pays perd également des recettes douanières lorsqu’il importe de ses partenaires de l’ALE.

Concernant l’allégation de préjudice causé aux fabricants nationaux en dehors des ZES, les responsables ont souligné qu’ils sont, de toute façon, dans une position désavantageuse vis-à-vis des fabricants des partenaires indiens de l’ALE. Il est donc préférable d’accorder les mêmes avantages de la ZLE aux ZES et de créer plus d’emplois nationaux, selon les responsables. Une telle décision aiderait les unités de la ZES à utiliser les capacités inutilisées et à économiser des devises étrangères pour le pays en réduisant les importations dans cette mesure.

Les données rassemblées par le Conseil de promotion des exportations pour les EoU et les ZES montrent que les expéditions sortantes de produits manufacturés et de services commerciaux des ZES ont chuté de 21% par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,46 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21, tandis que les exportations globales de marchandises du pays n’ont baissé que de 3% à Rs 21,54 lakh crore. Bien sûr, les unités de services, le segment dominant dans les ZES, semblaient avoir mieux fait face à l’impact de la pandémie. Néanmoins, les exportations globales des ZES ont enregistré une baisse de 4 % au cours de l’exercice 21, contre une baisse de 1,5 % des exportations totales du pays (en roupies).

