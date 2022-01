Le ministère du Commerce lance la campagne Brand India pour stimuler les exportations

Dans la phase initiale, la campagne se concentrerait sur les exportations indiennes dans des secteurs spécifiques tels que les pierres précieuses et les bijoux, les textiles, les produits de plantation (thé, café, épices), l’éducation, la santé, la pharmacie et l’ingénierie.

Alors que les expéditions sortantes du pays devraient dépasser les 400 milliards de dollars au cours de l’exercice, le ministère du Commerce envisage de lancer la campagne Brand India pour donner une impulsion aux exportations de services et de produits sur de nouveaux marchés, a déclaré un responsable. « campagne parapluie » pour la promotion des biens et services exportés par l’Inde, a déclaré le responsable. Dans la phase initiale, la campagne se concentrerait sur les exportations indiennes dans des secteurs spécifiques tels que les pierres précieuses et les bijoux, les textiles, les produits de plantation (thé, café, épices), l’éducation, la santé, la pharmacie et l’ingénierie. Il se concentrerait essentiellement sur la qualité, le patrimoine, la technologie, la valeur et l’innovation.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a récemment examiné le statut de la campagne Brand India de la Fondation indienne pour l’équité de la marque (IBEF). label sur les marchés étrangers et pour faciliter la diffusion des connaissances sur les produits et services indiens.

« La nécessité d’une telle campagne uniforme est nécessaire car à l’heure actuelle, différents secteurs ont été promus avec des identités individuelles de différentes manières », a ajouté le responsable. de nouveaux marchés potentiels ; Talent indien, tradition et modernité ; et des événements promotionnels via des canaux numériques et des événements internationaux.

Une agence sera sélectionnée et un comité directeur de marque sera formé dans le but, outre la création d’une identité de logo uniforme, le développement de créations de marque (films, TVC, publicités imprimées, bannières numériques).

