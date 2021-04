Le ministère du Commerce lance le service d’assistance COVID-19 pour résoudre les problèmes d’importation et d’exportation

La Direction générale du commerce extérieur (DGFT), une branche du ministère, a pris cette initiative pour surveiller l’état des exportations et des importations, et les difficultés rencontrées par les acteurs du commerce face à la flambée des cas de COVID-19.

Le ministère du Commerce a déclaré lundi qu’il avait lancé un service d’assistance COVID-19 pour aider à résoudre les problèmes des exportateurs et des importateurs liés au commerce international tels que les retards de dédouanement et les questions bancaires. La Direction générale du commerce extérieur (DGFT), une branche du ministère, a pris cette initiative pour surveiller l’état des exportations et des importations, et les difficultés rencontrées par les acteurs du commerce face à la flambée des cas de COVID-19.

«La DGFT a par conséquent mis en service un ‘Helpdesk COVID-19’ pour soutenir et rechercher des solutions appropriées aux problèmes qui se posent en matière de commerce international», a déclaré le ministère. Il a ajouté que le service d’assistance se pencherait sur les questions relatives aux licences d’importation et d’exportation, aux retards de dédouanement et aux complexités qui en découlent, aux documents d’importation / exportation et aux questions bancaires.

«Le Helpdesk collecterait et rassemblerait également les questions liées au commerce concernant d’autres ministères / départements / agences des gouvernements centraux et étatiques et se coordonnerait pour rechercher leur soutien et fournir une solution possible», a-t-il déclaré. Les parties prenantes peuvent soumettre des informations sur le site Web de la DGFT concernant leurs problèmes pour lesquels un soutien est requis. «L’état des résolutions et des commentaires peut être suivi à l’aide du suivi de l’état sous les services d’assistance DGFT. Des e-mails et des SMS seraient également envoyés au fur et à mesure que l’état de ces billets serait mis à jour », a déclaré le ministère.

