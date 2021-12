Le ministère du Commerce prolonge la date limite pour que les exportateurs soumettent des demandes de cotisations en attente

Le 9 septembre, le gouvernement a annoncé le déblocage de 56 027 crores de roupies contre les remboursements d’impôts en attente des exportateurs dans le cadre de différents programmes d’incitation à l’exportation.

La date limite pour que les exportateurs soumettent des demandes en ligne pour réclamer leurs droits en souffrance dans le cadre de différents programmes de promotion des exportations a été prolongée d’un mois jusqu’au 31 janvier 2022, selon une notification du ministère du Commerce.

Le 9 septembre, le gouvernement a annoncé le déblocage de 56 027 crores de roupies contre les remboursements d’impôts en attente des exportateurs dans le cadre de différents programmes d’incitation à l’exportation. Le 17 septembre de cette année, le ministère avait fixé le 31 décembre comme date limite. « La date limite de soumission des candidatures au titre du MEIS, du SEIS, du ROSCTL, du ROSL et d’une incitation ad hoc supplémentaire de 2%, qui avait été précédemment notifiée au 31 décembre 2021, a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 », a déclaré la Direction générale du commerce extérieur. (DGFT) a déclaré dans une notification.

Pour demander des remboursements en attente dans le cadre du programme d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS), le ministère a déclaré que les exportateurs peuvent soumettre des demandes d’exportation effectuées au cours de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et du 1er avril 2019 au 31 mars. , 2020, et d’avril 2020 au 31 décembre 2020.

Dans le cadre du programme d’exportation de services depuis l’Inde (SEIS), ils peuvent déposer des demandes d’exportation effectuées au cours de la période 2018-2020. De même, les exportateurs de textiles peuvent déposer des demandes d’exportations effectuées du 7 mars 2019 au 31 décembre 2020, dans le cadre du régime RoSCTL (Rebate of State and Central Levies and Taxes).

Commentant cela, le principal exportateur de Mumbai et président fondateur de Technocraft Industries India, Sharad Kumar Saraf, a déclaré que la décision de prolonger la date limite pour l’application des programmes basés sur les certificats est une décision bienvenue. Cela montre la sensibilité du gouvernement aux difficultés rencontrées par les exportateurs en ces temps difficiles, a-t-il déclaré.

