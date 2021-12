Le ministère du Commerce propose un droit antidumping sur un produit chimique de quatre pays

Le droit vise à garantir des pratiques commerciales équitables et à créer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs nationaux vis-à-vis des producteurs et exportateurs étrangers.

La DGTR, la branche d’enquête du ministère du Commerce, a recommandé l’imposition de droits antidumping sur la soude caustique, utilisée depuis cinq ans dans divers secteurs industriels en provenance du Japon, d’Iran, du Qatar et d’Oman, pour protéger les acteurs nationaux des importations bon marché.

La Direction générale des recours commerciaux (DGTR) a recommandé le droit après avoir conclu dans son enquête que le produit avait été exporté à des prix de dumping en Inde, ce qui a eu un impact sur l’industrie nationale.

« L’autorité considère qu’il est nécessaire de recommander l’imposition d’un droit antidumping définitif… pour une période de cinq (5) ans sur toutes les importations de marchandises… en provenance du Japon, d’Iran, d’Oman et du Qatar à compter de la date de notification à émettre dans le présent égard par le gouvernement central », a déclaré la direction dans une notification.

La DGTR avait mené l’enquête à la suite d’une plainte de l’Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), qui avait demandé une enquête.

Le droit de douane recommandé se situe entre 8,32 et 8,61 USD par tonne métrique sèche (DMT). Le ministère des Finances prend la décision finale d’imposer des droits.

« L’autorité est d’avis que l’imposition d’un droit antidumping est nécessaire pour compenser le dumping et le préjudice », indique la notification.

L’imposition de droits antidumping est autorisée en vertu du régime de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le droit vise à garantir des pratiques commerciales équitables et à créer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs nationaux vis-à-vis des producteurs et exportateurs étrangers.

