Le ministère du Travail obtient le mandat de rechercher Aadhaar auprès des bénéficiaires en vertu du Code de la sécurité sociale

Seulement environ un dixième de la population active estimée à 50 crores du pays est désormais couvert par une sorte de couverture de sécurité sociale.

Le ministère du Travail a notifié une section du code de la sécurité sociale, adopté par le Parlement en septembre dernier, s’autorisant à collecter les détails d’Aadhaar afin de les alimenter avec la base de données qu’il crée pour les travailleurs migrants et autres travailleurs non organisés du secteur pour étendre diverses prestations dans le cadre de différents régimes gouvernementaux.

La secrétaire au Travail, Apurva Chandra, a déclaré mercredi aux journalistes que l’article 142 du code de la sécurité sociale n’a été notifié que pour la collecte de données sur les travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Cependant, aucun avantage ne sera refusé à un tel groupe de travailleurs faute d’Aadhaar.

«Un travailleur migrant interétatique peut s’inscrire sur le portail en se basant uniquement sur la soumission d’Aadhaar», a déclaré Chandra. Il espère que la création de la base de données commencera dans les deux à trois prochains mois.

Le ministère du Travail avait précédemment déclaré qu’il espérait amener au moins 25 crores de travailleurs du secteur non organisé sous le filet de sécurité sociale en cinq ans, dans le cadre de son plan d’extension de la pension de vieillesse, de l’assurance maladie, des aides à l’invalidité et d’une foule d’autres systèmes de sécurité sociale. avantages pour toutes les sections, y compris les travailleurs de scène, de plate-forme et migrants, sous le code de la sécurité sociale.

La base de données à développer par le gouvernement dans laquelle les travailleurs du secteur non organisé seront enregistrés sur la base de l’autocertification par le biais d’une procédure simple utilisant Aadhaar. Tous les régimes et prestations de sécurité sociale passeront par un portail qui sera développé à l’aide de la base de données. Il capturera également l’ensemble des compétences et d’autres détails des travailleurs du secteur non organisé, a-t-il déclaré.

La plate-forme sera utilisée pour l’enregistrement, l’inscription, l’identification et la collecte d’autres données requises pour tous ces travailleurs. Ce sera la base de données principale autour de laquelle tous les régimes de sécurité sociale seront structurés.

En vertu du code de la sécurité sociale, une disposition prévoyant la fourniture de régimes complets de sécurité sociale au secteur non organisé a été prise. Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre les régimes du code de la sécurité sociale par étapes. Un fonds de sécurité sociale sera créé sur le plan financier pour mettre en œuvre ces régimes.

