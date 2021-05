Le ministère du Travail obtient le mandat de rechercher Aadhaar auprès des bénéficiaires en vertu du Code de la sécurité sociale

L’article 142 prévoit l’établissement de l’identité d’un employé ou d’un travailleur non syndiqué ou de toute autre personne par le biais du numéro Aadhaar pour rechercher des avantages et bénéficier des services en vertu du Code.

Le ministère du Travail et de l’Emploi a maintenant été mandaté pour rechercher le numéro d’identification unique à 12 chiffres Aadhaar auprès de personnes telles que les employés et les travailleurs du secteur non organisé qui souhaitent s’inscrire, bénéficier de prestations, bénéficier de services ou recevoir un paiement au titre de divers régimes en vertu du Code de la sécurité sociale 2020.

Aadhaar ne serait pas rendu obligatoire pour la prestation de services dans le cadre de divers régimes de sécurité sociale relevant de la compétence du ministère car le Code de la sécurité sociale 2020 n’a pas été pleinement mis en œuvre jusqu’à présent.

Les règles en vertu du Code sont finalisées par le ministère, mais ces règles n’ont pas encore été notifiées.

L’objectif principal du dernier mandat confié au ministère est de faciliter la création de bases de données, couvrant principalement les personnes des secteurs informels comme les travailleurs migrants.

«Maintenant, nous allons commencer à demander des numéros Aadhaar aux bénéficiaires en vertu du code de la sécurité sociale. Ceci est également nécessaire pour notre base de données pour les travailleurs du secteur non organisé, y compris les travailleurs migrants. Cependant, la prestation de services dans le cadre de divers régimes de sécurité sociale ne serait pas refusée en raison de la non-soumission d’Aadhaar », a déclaré à PTI la secrétaire au Travail, Apurva Chandra.

À cet égard, une notification a été émise par le ministère le 3 mai, qui donne mandat au ministère et aux organes qui en dépendent pour demander le numéro Aadhaar aux bénéficiaires en vertu du code de la sécurité sociale. Le Code a été adopté l’année dernière par le Parlement.

«… Le gouvernement central désigne par la présente le 3 mai 2021 comme date à laquelle les dispositions de l’article 142 dudit code de la sécurité sociale entreront en vigueur», indique la notification.

L’article 142 prévoit l’établissement de l’identité d’un employé ou d’un travailleur non syndiqué ou de toute autre personne par le biais du numéro Aadhaar pour rechercher des avantages et bénéficier des services en vertu du Code.

Le Code de la sécurité sociale 2020 englobera neuf lois du travail. Ils comprennent la loi sur la rémunération des employés, 1923; Loi sur l’assurance de l’État des employés, 1948; Loi de 1952 sur les fonds de prévoyance des employés et les dispositions diverses; La loi de 1959 sur les bourses de travail (notification obligatoire des vacances de poste) et la loi de 1961 sur les allocations de maternité.

Les autres lois qui seront subsumées sont: The Payment of Gratuity Act, 1972; La loi de 1981 sur le fonds de bien-être des travailleurs du cinéma; La loi de 1996 sur la protection sociale des travailleurs du bâtiment et des autres travailleurs de la construction et la loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs non syndiqués.

Dans un communiqué mercredi, le ministère a déclaré que la notification de la section lui permettra de collecter Aadhaar pour la base de données des bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale.

Selon la déclaration, la base de données nationale pour les travailleurs non syndiqués (NDUW) est à un stade avancé de développement par le Centre national d’informatique. Le portail vise à collecter des données sur les travailleurs non syndiqués, y compris les travailleurs migrants, dans le but de bénéficier des différents régimes du gouvernement.

Un travailleur migrant interétatique peut s’inscrire sur le portail sur la seule base de la soumission d’Aaadhar.

L’article 142 du Code de la sécurité sociale n’a été notifié que pour la collecte de données sur les travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Aucun avantage ne sera refusé faute d’Aaadhar, indique le communiqué.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.