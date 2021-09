Le ministère du Travail s’associe à Microsoft pour un programme de compétences numériques

in

S’exprimant lors du lancement, le ministre du Travail, Bhupender Yadav, a déclaré qu’étant donné les mises à niveau technologiques rapides, une formation, une requalification et une mise à niveau constantes sont indispensables.

Le ministère du Travail, en collaboration avec Microsoft India, a lancé jeudi un programme de compétences numériques pour améliorer l’employabilité des jeunes en leur transmettant les compétences requises dans une ère de plus en plus axée sur la technologie.

L’initiative DigiSaksham offrira une formation gratuite aux compétences numériques, y compris les compétences de base et l’informatique avancée, à plus de trois jeunes lakh au cours de la première année.

Environ 97 lakh demandeurs d’emploi inscrits sur le portail National Career Service (NCS) peuvent accéder à la formation. Le gouvernement entend donner la priorité aux demandeurs d’emploi des zones semi-urbaines et appartenant aux communautés défavorisées, y compris ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de Covid-19.

L’initiative DigiSaksham offrira trois types de formation : l’apprentissage à son propre rythme, la formation virtuelle dirigée par un instructeur et la formation dirigée par un inspecteur (ILT). La formation ILT en personne sera dispensée dans les centres de carrière modèles et les centres de services nationaux de carrière pour les communautés SC/ST.

DigiSaksham sera mis en œuvre sur le terrain par Aga Khan Rural Support Program India (AKRSP-I).

