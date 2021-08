Le ministère du Travail va attribuer 10 millions de dollars pour faire progresser la «proportionnalité entre les sexes» sur le lieu de travail mexicain .

in

Le Golden Horseshoe de cette semaine est décerné au ministère du Travail pour une subvention de 10 millions de dollars destinée à promouvoir « l’équité entre les sexes » sur le lieu de travail… au Mexique.

Dans son avis de subvention, le Bureau des affaires internationales du travail (ILAB) du DOL annonce que l’objectif du projet est « d’améliorer l’égalité des sexes sur le lieu de travail mexicain en soutenant des actions visant à augmenter le nombre de femmes dans la direction syndicale, à renforcer les protections, à lutter contre le harcèlement au travail et augmenter les salaires des femmes.

Aux fins de la subvention, l’équité entre les sexes « fait référence à l’équité dans le traitement des femmes et des hommes », note le synopsis.

En termes pratiques, cependant, l’agence définit l’équité et la justice comme la parité statistique (autrement appelée quotas) sur le lieu de travail, comme elle l’explique en spécifiant son « résultat 1 », le premier des deux résultats concrets que le projet vise à atteindre :

« Les organisations de travailleurs font avancer les questions relatives à l’équité entre les sexes, y compris la proportionnalité entre les sexes dans le leadership et la participation aux activités clés, au sein de leurs institutions. »

La subvention de 10 millions de dollars sera d’une durée maximale de 4 ans et demi, et la date limite de dépôt des candidatures est le 25 septembre.

Les stratégies de promotion de l’équité recommandées dans le résumé de la subvention comprennent : la création d’un comité syndical pour l’égalité; la création d’un plan pour qu’un syndicat se conforme aux dispositions du droit du travail en matière d’égalité des sexes, y compris les « protocoles de vote » ; et « institutionnaliser les concepts démocratiques et les meilleures pratiques dans l’administration syndicale ».

Dans sa justification du projet, DOL cite une conclusion de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui compte 38 membres, selon laquelle le Mexique est «le cinquième pays membre en termes d’écart salarial». Il cite également une affirmation de l’Institut mexicain de la compétitivité selon laquelle « une femme mexicaine gagne 85 pesos pour 100 pesos qu’un homme gagne, créant un écart salarial de 15 %.

Au Mexique, « la violence et le harcèlement sur le lieu de travail » à l’encontre des femmes « sont également une grave préoccupation », déclare le DOL.

L’ILAB a déclaré que sa “mission est de promouvoir des règles du jeu équitables pour les travailleurs aux États-Unis et dans le monde en faisant respecter les engagements commerciaux, en renforçant les normes du travail et en luttant contre le travail international des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains”.