Le ministère estonien des Finances déclare qu’il ne prévoit pas d’interdire les crypto-monnaies

Le ministère estonien des Finances ne prévoit pas d’interdire aux citoyens d’utiliser HODLing ou d’échanger des crypto-monnaies. Le ministère a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse le 2 janvier, notant que le projet de loi récemment adopté sur la législation sur les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ne cherche qu’à minimiser le risque de criminalité financière. À cette fin, les politiques suggérées dans le projet ne ciblent que les VASP, pas les clients.

Selon le communiqué de presse, la législation ne contient aucune mesure interdisant aux personnes de posséder ou d’échanger des crypto-monnaies. En outre, le ministère des Finances a noté que les mesures proposées n’obligent en aucun cas les citoyens estoniens qui ont adopté des crypto-monnaies à partager les clés privées de leur portefeuille.

Le ministère des Finances a en outre noté que,

Le règlement n’affecte pas les personnes qui possèdent de la monnaie virtuelle via un portefeuille privé non fourni par un VASP. Cependant, les comptes ouverts avec les VASP estoniens ne peuvent pas être anonymes et les VASP estoniens ne peuvent pas proposer de comptes ou de portefeuilles anonymes.