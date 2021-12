DéFi

Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie expérimente les NFT

AnTy28 décembre 2021

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) du Japon mènera la première expérience de démonstration utilisant la technologie NFT dans le secteur de la mode, selon les rapports locaux.

Dans le cadre de cette expérience, un NFT sera attaché à une tenue créée par les designers. En plus de vendre des vêtements uniques avec NFT attaché, les données pour fabriquer des vêtements en 3D seront également vendues afin que les acheteurs puissent les utiliser pour leur avatar numérique dans le métaverse.

Le régulateur vise à aider les concepteurs à diversifier leurs revenus et à renforcer ainsi leur compétitivité.

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie sous-traitera l’expérience de démonstration à une start-up qui fournit des services utilisant la technologie NFT dans le domaine de l’art. Chaque fois que le NFT de l’œuvre numérique est revendue, l’artiste obtient une part de la transaction. La société appliquera également le mécanisme de paiement des redevances à la mode.

L’expérimentation sera menée dans le domaine de la mode en février de l’année prochaine.

La tendance NFT continue de croître

Les jetons non fongibles sont des actifs numériques représentant la propriété d’objets de collection ou d’objets Internet. Ces actifs contiennent des informations d’identification enregistrées dans des contrats intelligents qui rendent les NFT uniques.

Cette année, les NFT ont explosé en popularité avec plus de 14 milliards de dollars de ventes enregistrées, et un total de 1,6 million de portefeuilles actifs, des portefeuilles uniques, ont acheté ou vendu un NFT, selon Nonfungible.com.

De plus, les utilisateurs ont envoyé plus de 26,9 milliards de dollars de crypto aux contrats ERC-721 et ERC-1155, en décembre 2021, selon un rapport Chainalysis.

Des célébrités aux utilisateurs réguliers, les entreprises et même les pays se sont aventurés dans les NFT. Tôt mardi, Ozzy Osbourne, l’ancien chanteur du groupe de heavy metal Black Sabbath, a annoncé sa collection de NFT, a rapporté Rolling Stone.

Selon le rapport, la collection se compose de 9 666 chauves-souris uniques NFT, un coup de chapeau à un concert tristement célèbre où Osbourne aurait mordu la tête d’une chauve-souris. Chacun de ces Cryptobat est livré avec une fonctionnalité appelée « MutantBatz », qui combine les attributs de deux projets distincts.

Cette fonctionnalité, lorsqu’elle est activée, « créera » un NFT supplémentaire en permettant au NFT d’origine de l’acheteur de muter avec un autre à partir de son portefeuille numérique.

Le projet NFT populaire Bored Ape Yacht Club (BAYC) avec Cryptotoadz, SupDucks et une autre entité non identifiée est impliqué dans le projet.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.