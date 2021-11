Le ministre Bhagwat Karad devient médecin ! Assiste à une urgence médicale en vol, le PM apprécie le geste

L’ancien maire d’Aurangabad a étudié à l’hôpital KEM de Mumbai avant de rejoindre la politique. (Fichier Twitter/IE)

Le Dr Bhagwat Karad, ministre d’État aux Finances de l’Union, s’est occupé d’une urgence médicale en vol lors d’un voyage de Delhi à Mumbai. Le député de Rajya Sabha s’est occupé d’un passager qui a subi une syncope vasovagale qui a conduit à un évanouissement.

Le Dr Karad a déclaré à The Indian Express qu’il était monté à bord du vol IndiGo en provenance de Delhi à 1 h 05 mardi. Vers 2 heures du matin, un membre du personnel de cabine a demandé s’il y avait un médecin à bord sur le système de sonorisation.

Il a ensuite demandé au membre de l’équipage de cabine quel était le problème et elle a dit qu’une personne avait besoin d’une aide immédiate.

Selon un tweet d’un certain Amit Chavan, le passager, un patient souffrant d’hypotension, s’est plaint de vertiges. Le ministre d’État s’est immédiatement précipité à son secours après avoir entendu parler de l’état.

Notre sincère gratitude et notre sincère appréciation envers le ministère de la Santé pour s’être acquitté de ses fonctions sans interruption ! @DrBhagwatKarad, votre soutien volontaire pour aider un autre passager est très inspirant. https://t.co/I0tWjNqJXi – IndiGo (@IndiGo6E) 16 novembre 2021

Les actions du Dr Karad, chirurgien pédiatre, ont également été appréciées par IndiGo. La citation du transporteur à bas prix a tweeté le tweet de Chavan et a exprimé sa gratitude et sa gratitude au parlementaire pour s’être acquitté de ses fonctions sans escale.

Le Premier ministre Narendra Modi a également tweeté sa gratitude envers son collègue ministériel à partir de son compte personnel.

Un médecin dans l’âme, toujours ! Beau geste de mon collègue @DrBhagwatKarad. https://t.co/VJIr5WajMH – Narendra Modi (@narendramodi) 16 novembre 2021

Le Dr Karad a déclaré à The Indian Express qu’il s’était rendu là où gisait l’homme de 45 ans.

Il ne pouvait pas sentir son pouls et sentit qu’il avait souffert d’une syncome vaso-vagale. L’homme était allongé entre deux rangées de sièges. Karad a ensuite retiré sa chemise, s’est massé la poitrine et a gardé ses pieds sur un oreiller pour tenter d’augmenter le flux sanguin vers son cœur. La personne a repris conscience peu de temps après et a ensuite reçu de l’eau glucosée. Le Dr Karad a déclaré qu’il n’avait pas de problèmes de sucre ou d’hypertension et leur a parlé après avoir repris conscience.

L’ancien maire d’Aurangabad a étudié à l’hôpital KEM de Mumbai avant de rejoindre la politique. Il a été élu au Rajya Sabha sur une liste du BJP en 2020 et est devenu ministre en juillet 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.