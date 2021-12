Le ministre britannique de la Santé n’exclut pas de nouvelles restrictions COVID avant Noël

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure les restrictions avant Noël, Javid a déclaré à BBC Television: « Nous évaluons la situation, elle évolue très rapidement. »



Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a refusé dimanche d’exclure la possibilité de nouvelles restrictions COVID-19 avant Noël, affirmant que la propagation de la variante Omicron était une situation qui évolue très rapidement.

La Grande-Bretagne a signalé samedi une augmentation des cas de variante du coronavirus Omicron, qui, selon les conseillers gouvernementaux, pourrait n’être que la pointe de l’iceberg. Le maire de Londres a déclaré un « incident majeur » pour aider les hôpitaux de la ville à faire face.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure les restrictions avant Noël, Javid a déclaré à BBC Television: « Nous évaluons la situation, elle évolue très rapidement. »

«Il n’y a aucune garantie dans cette pandémie, je ne pense pas. À ce stade, nous devons simplement garder tout sous contrôle.

Javid a déclaré que le gouvernement prenait au sérieux les conseils « qui donne à réfléchir » de ses scientifiques, surveillait les données « presque toutes les heures » et mettrait cela en balance avec l’impact plus large des restrictions sur des choses telles que les entreprises et l’éducation.

Il a dit qu’il y avait encore beaucoup de choses inconnues sur Omicron, mais attendre que les données soient plus claires peut laisser trop tard pour y réagir.

Plus de 100 des propres législateurs conservateurs du Premier ministre Boris Johnson ont voté contre les dernières mesures du gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19 plus tôt cette semaine et Johnson est confronté à la plus grande crise de son mandat après une litanie de scandales et de faux pas.

Lorsqu’on lui a demandé si Johnson était trop faible pour introduire de nouvelles restrictions, Javid a répondu: « Non, je ne pense pas que ce soit le cas … si le gouvernement estimait que d’autres mesures devaient être prises, bien sûr, nous présenterions cela au Parlement et ce serait au parlement de décider.

Le nombre de cas d’Omicron enregistrés à travers le pays a atteint près de 25 000 vendredi à 18h00 GMT, en hausse de plus de 10 000 cas par rapport à 24 heures plus tôt, a annoncé l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Le nombre de tous les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les données officielles samedi était de 90 418. Les cas ont augmenté de 44,4 % au cours des sept jours précédant le 18 décembre par rapport à la semaine précédente.

Javid a déclaré que le gouvernement pensait qu’environ 60% des nouveaux cas de COVID-19 en Angleterre étaient désormais des Omicron.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il pensait que de nouvelles restrictions étaient inévitables, sinon le service de santé serait sur le point de s’effondrer sous les pressions conjointes des pénuries de personnel et de l’augmentation des hospitalisations.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.