Le ministre britannique des Sciences “veut des liens européens forts” alors que le Brexit Grande-Bretagne lance une stratégie spatiale | Sciences | Nouvelles

“[We want space to be] le premier domaine dans lequel nous démontrons très clairement que le Royaume-Uni a peut-être quitté l’union politique, mais nous ne quittons pas la communauté de la recherche scientifique et culturelle. Loin de là.

“En fait, nous voulons nous assurer qu’après notre retrait de l’UE, nous devenions un acteur encore plus fort dans cette communauté de recherche.

“J’ai mentionné Copernicus en particulier – nous le voyons comme une partie vitale de l’écosystème.”

Le programme Copernicus/Sentinel est l’initiative d’observation de la Terre de l’Union européenne qui est gérée par la Commission européenne, l’ESA et les États membres de l’UE.

Le programme utilise des satellites de pointe pour collecter des données précieuses sur le changement climatique, les conditions atmosphériques, les terres, les habitats marins et les catastrophes naturelles et les urgences.