Le ministre britannique du Brexit, David Frost, démissionne alors que les nouvelles règles COVID suscitent la colère

Un membre haut placé du cabinet du Premier ministre Boris Johnson a démissionné samedi soir, ajoutant à un sentiment de désarroi au sein d’un gouvernement qui a fait face à la rébellion de ses propres législateurs et électeurs cette semaine. Le ministre du Brexit, David Frost, a déclaré dans une lettre à Johnson qu’il se retirait immédiatement après qu’un journal eut annoncé qu’il prévoyait de quitter son poste le mois prochain.

Frost a déclaré que le processus de sortie de l’UE serait un travail à long terme. « C’est pourquoi nous avons convenu plus tôt ce mois-ci que je passerais à autre chose en janvier et que je passerais le relais à d’autres pour gérer nos futures relations avec l’UE », a-t-il déclaré dans sa lettre de démission. Cependant, le Mail on Sunday a déclaré plus tôt qu’il avait démissionné en raison d’une désillusion croissante à l’égard des politiques de Johnson. Le journal a déclaré que la décision de Frost avait été déclenchée par l’introduction la semaine dernière de nouvelles restrictions en cas de pandémie, notamment l’exigence que les gens présentent une preuve de vaccination ou un test de coronavirus négatif pour entrer dans les boîtes de nuit et autres lieux bondés. Et dans sa lettre de démission, Frost a déclaré que le Royaume-Uni devait « apprendre à vivre avec Covid. … Vous avez pris la courageuse décision en juillet, contre une forte opposition, de rouvrir le pays. Malheureusement, cela ne s’est pas avéré irréversible, comme je le souhaitais, et je pense que vous l’avez fait aussi. J’espère que nous pourrons bientôt nous remettre sur les rails et ne pas être tentés par le genre de mesures coercitives que nous avons vues ailleurs. » La nouvelle fait suite à une défaite écrasante du Parti conservateur de Johnson lors d’une élection partielle jeudi dans le North Shropshire, un bastion de longue date du parti. Plus tôt cette semaine, 99 législateurs conservateurs ont voté contre les soi-disant passeports vaccinaux à la Chambre des communes, la plus grande rébellion des 2 ans et demi de Johnson en tant que Premier ministre.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste d’opposition, a déclaré que Johnson n’était pas à la hauteur, car la variante omicron entraîne une augmentation des infections à coronavirus.

« Un gouvernement dans le chaos total alors que le pays fait face à quelques semaines incertaines », a tweeté Rayner. « Nous méritons mieux que cette bouffonnerie. ? Même certains des propres membres du parti de Johnson se sont entassés. « Le Premier ministre manque de temps et d’amis pour tenir les promesses et la discipline d’un vrai gouvernement conservateur », a tweeté le législateur conservateur Andrew Bridgen. « Lord Frost l’a dit clairement, 100 législateurs conservateurs l’ont dit clairement, mais surtout, les habitants du North Shropshire l’ont fait aussi. » Frost a mené des pourparlers avec l’Union européenne alors que le gouvernement de Johnson cherchait à renégocier les conditions du retrait de la Grande-Bretagne du bloc.

Sa démission intervient après que le Royaume-Uni a récemment assoupli sa position dans les pourparlers avec l’UE sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord. Le changement de ton de la Grande-Bretagne a surpris beaucoup car il semblait en contradiction avec la position intransigeante du ministre du Brexit, surnommé « Frosty the No Man ». Le gouvernement de Johnson est également sous le feu des informations selon lesquelles des responsables auraient organisé des fêtes de Noël l’année dernière lorsque les règles de la pandémie interdisaient de tels rassemblements.

Ajoutant à ses problèmes avec le soi-disant scandale du partygate, le choix de Johnson d’enquêter sur les allégations a dû se retirer après avoir également été lié à de telles parties. Simon Case, le chef de la fonction publique, s’est retiré de l’enquête après le Guido Le site Web de Fumseck a rapporté vendredi que son département avait organisé deux fêtes en décembre 2020.

Le scandale a éclaté lorsqu’une vidéo a fait surface montrant une simulation de conférence de presse au cours de laquelle certains membres du personnel de Johnson ont semblé faire la lumière sur une fête qui a violé les règles de la pandémie. Jusqu’à ce moment-là, le Premier ministre avait fermement nié que les représentants du gouvernement avaient enfreint les règles de verrouillage.

Le journal Times of London a rapporté samedi que l’un des événements organisés par le département de Case, le Cabinet Office, était répertorié dans les calendriers numériques comme « fête de Noël ! » et a été organisé par un membre de l’équipe de Case. Le Cabinet Office a déclaré vendredi que l’événement était un quiz virtuel auquel un petit nombre de personnes qui avaient travaillé ensemble dans le même bureau ont participé depuis leur bureau.

« Le secrétaire du Cabinet n’a joué aucun rôle dans l’événement mais a traversé le bureau de l’équipe pour se rendre à son propre bureau », a déclaré le bureau dans un communiqué. «Aucun invité extérieur ou autre membre du personnel n’a été invité ou présent. Cela a duré une heure et les personnes présentes ont acheté des boissons et des collations. Il a également parlé brièvement au personnel du bureau avant de partir. »

