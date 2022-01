Le ministre britannique du Commerce lancera des négociations sur un ALE à Delhi la semaine prochaine

Le programme de la visite de deux jours en Inde comprendra jeudi des entretiens bilatéraux entre Trevelyan et le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, a annoncé dimanche le ministère du Commerce international (DIT).

La secrétaire d’État britannique au Commerce international Anne-Marie Trevelyan lancera les négociations de l’Accord de libre-échange (ALE) lors d’une visite à New Delhi à partir de mercredi, a annoncé le gouvernement britannique. Le programme de la visite de deux jours en Inde comprendra jeudi des entretiens bilatéraux entre Trevelyan et le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, a annoncé dimanche le ministère du Commerce international (DIT). Trevelyan et Goyal devraient discuter d’une série de questions, notamment le commerce vert et la suppression des obstacles à l’accès au marché pour les entreprises britanniques et indiennes, a déclaré le DIT.

Les deux ministres devraient ensuite confirmer le lancement des négociations officielles sur un nouvel ALE entre le Royaume-Uni et l’Inde.

« Je vais profiter de ma visite pour faire avancer un programme commercial ambitieux qui représente l’inclinaison indo-pacifique du Royaume-Uni en action et montre comment nous saisissons les opportunités mondiales en tant que nation commerçante indépendante », a-t-elle déclaré. « Ce n’est que le début d’un année cinq étoiles du commerce britannique, forgeant des partenariats économiques plus étroits dans le monde entier et négociant des accords qui fonctionnent pour les entreprises, les familles et les consommateurs dans toutes les régions du Royaume-Uni », a-t-elle ajouté.

Jeudi, le ministre britannique rejoindra Goyal pour co-organiser le 15e Comité économique et commercial conjoint Royaume-Uni-Inde (JETCO) afin d’examiner comment les entreprises des deux pays bénéficient des engagements existants en matière d’accès au marché dans le cadre du partenariat commercial renforcé Royaume-Uni-Inde convenu la dernière fois. mai par les Premiers ministres Boris Johnson et Narendra Modi.

Le DIT a déclaré que le secrétaire britannique au Commerce devrait rencontrer plusieurs ministres du Cabinet pour discuter d’une coopération bilatérale plus étroite, notamment le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman et le ministre de l’Environnement Bhupender Yadav. relations bilatérales avec l’Inde qui s’étendent au-delà du commerce », a déclaré le DIT.

Mercredi, Trevelyan rencontrera le personnel sur le site de New Delhi de l’entreprise manufacturière britannique JCB pour discuter de la façon dont les entreprises manufacturières et d’ingénierie pourraient grandement bénéficier de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde. L’entreprise est surnommée une « success story à l’exportation » au Royaume-Uni, implantée en Inde depuis plus de 40 ans et employant plus de 5 000 personnes dans le pays.

Plus tard dans la journée, le ministre britannique participera également à une table ronde sur l’industrie de la défense organisée aux côtés du secrétaire à la Défense, le Dr Ajay Kumar, pour promouvoir la future collaboration et la coopération stratégique entre le Royaume-Uni et l’Inde dans la région Indo-Pacifique. Selon les derniers chiffres du DIT, le commerce total de biens et services entre le Royaume-Uni et l’Inde s’élevait à 23,3 milliards de livres sterling en 2019, faisant de l’Inde le 15e partenaire commercial du Royaume-Uni. Les investissements indiens au Royaume-Uni soutiennent 95 000 emplois dans tout le pays, avec 15 000 nouveaux emplois créés par les investissements indiens au cours des trois dernières années.

Un accord commercial pourrait contribuer à augmenter encore ce chiffre et jouera un rôle clé dans notre ambition de doubler le commerce avec l’Inde d’ici 2030, a déclaré le gouvernement britannique. Il a ajouté : « L’Inde est l’une des économies les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde et un nouvel accord audacieux placerait les entreprises britanniques en tête de la file d’attente pour exporter vers la classe moyenne indienne croissante d’un quart de milliard de consommateurs. devenir la troisième économie mondiale d’ici 2050, avec une population plus importante que les États-Unis et l’UE réunis.

