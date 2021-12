Le ministre conservateur se moque de Macron pour avoir traité Boris de clown « C’est la saison des pantomimes ! » | Politique | Nouvelles

Des articles du magazine français Le Canard Enchaine affirment que le président Emmanuel Macron a qualifié le gouvernement de Boris Johnson de « cirque » en privé et a même qualifié le Premier ministre de clown. Les propos de M. Macron interviennent alors que les relations transmanche s’effondrent à la suite de la crise des migrants et des retombées de l’accord AUKUS annoncé plus tôt cette année. George Freeman est apparu sur Sky News pour répondre aux commentaires et embrocher le président français pour avoir joué devant le public parce qu’une élection se profile.

