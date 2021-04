Le ministre “ d’accord ” avec l’Inde qui reste sur la liste rouge malgré la variante “ double mutant ” ⋆ .

Une femme se fait vacciner contre Covid-19 à Srinagar, en Inde. (.)

Le ministre de l’Environnement, George Eustice, a déclaré qu’il était “ d’accord ” avec le fait que l’Inde soit exclue de la “ liste rouge des voyages ” malgré une mutation inquiétante de Covid-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni.

Environ 70 cas de la variante ont été découverts au Royaume-Uni, ce qui a conduit à des appels pour que l’Inde soit soumise aux conditions de voyage les plus strictes.

Déplacer le pays asiatique sur la soi-disant “ liste rouge ” signifierait que seuls les ressortissants britanniques pourraient rentrer du pays, et ceux qui le font doivent payer pour se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours.

M. Eustice a déclaré à la station de radio LBC que la décision était “ régulièrement réexaminée ”, ajoutant: “ Je pense que pour l’instant nous allons bien, mais si les conseils changent, nous changerons. ”

Interrogé sur la question lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, le secrétaire à l’Environnement a déclaré: “ Il existe de nombreux tests et contrôles robustes pour toute personne entrant dans le pays. ”

S’exprimant lors de la diffusion matinale, M. Eustice a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la variante indienne du coronavirus pouvait “ contourner ” les vaccins actuels.

Ministre de l’Environnement George Eustice (Sky)

Le Premier ministre Boris Johnson doit se rendre en Inde au cours de la dernière semaine d’avril dans le cadre d’un voyage qui a déjà été écourté alors que les infections dans le pays continuent d’augmenter.

M. Eustice a également déclaré qu’en dépit de la hausse des taux d’infection en Inde, “ il est approprié ” que le voyage prévu de Johnson dans le pays ait lieu plus tard ce mois-ci.

Répondant aux inquiétudes selon lesquelles la découverte de la variante indienne au Royaume-Uni pourrait retarder l’assouplissement du verrouillage du gouvernement, le secrétaire à l’Environnement a admis qu’il était “ trop tôt pour dire ” si toutes les entreprises d’accueil peuvent ouvrir le 17 mai.

M. Eustice a déclaré que le gouvernement était “ sur la bonne voie avec le déploiement du programme de vaccination ”, ajoutant dans une interview à Andrew Marr Show de la BBC: “ Mais nous sommes un peu prudents ici.

«Ainsi, bien que nous ayons maintenant fait vacciner 60% de la population adulte, nous devons simplement garder un œil attentif sur ces variantes préoccupantes.

«Aussi, voyez quels sont les impacts des servitudes que nous venons de faire, des desserrages que nous venons de faire, avant de passer à l’étape suivante.

Un agent de santé prélève un échantillon sur écouvillon d’une femme pour tester le COVID-19 à New Dehli (EPA)

Les commentaires du ministre du Cabinet ont été prononcés par un professeur éminent qui a qualifié la variante indienne de «préoccupante».

Mike Tildesley, membre du Groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation (Spi-M), qui fournit des preuves sur le coronavirus au comité Sage du gouvernement, a déclaré que le plus d’informations sur la nouvelle variante devaient être collectées “ le plus rapidement possible ”.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Ce qui est préoccupant à propos de la variante indienne, c’est qu’il semble y avoir deux mutations qui … peuvent rendre les vaccins moins efficaces et peuvent rendre le virus plus transmissible.”

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour NHS Test and Trace, a ajouté que, bien qu’il n’y ait pas encore suffisamment de données pour classer officiellement la nouvelle souche indienne comme une “ variante préoccupante ”, des enquêtes sont en cours.

