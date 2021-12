Le ministre de Goa, Milind Naik, démissionne après que le Congrès l’a nommé dans un « scandale sexuel »

Sawant a déclaré que les allégations avaient été portées contre Naik et qu’il les combattrait à un niveau personnel.

Le ministre du Développement urbain et des Affaires sociales de Goa, Milind Naik, a démissionné hier après que le Congrès de l’opposition l’ait accusé d’être impliqué dans un « scandale sexuel ». Sa démission a été acceptée par le ministre en chef Pramod Sawant qui a déclaré qu’une enquête libre et équitable serait menée et que les preuves soumises par le parti du Congrès seraient examinées.

Sawant a déclaré que les allégations avaient été portées contre Naik et qu’il les combattrait à un niveau personnel. « Tout ce qui doit faire l’objet d’une enquête au niveau gouvernemental sera fait à 100% », a déclaré Sawant.

Le président du Congrès de Goa Pradesh, Girish Chodankar, avait allégué le 30 novembre qu’un ministre du cabinet de Sawant était impliqué dans un scandale sexuel. Il avait demandé au ministre de démissionner tout en donnant 15 jours au gouvernement pour agir contre le ministre. Mercredi, Chodankar a nommé Naik et a allégué que le ministre avait abusé de son bureau et exploité sexuellement une femme du Bihar.

Cependant, une nouvelle tournure est survenue dans l’affaire le 10 décembre lorsqu’une femme du Bihar a déposé une plainte auprès de la police de l’État, accusant le chef du Congrès Sankalp Amonkar et d’autres membres du parti du sud de Goa d’extorsion, de harcèlement sexuel et de complot criminel, a rapporté The Indian Express. .

Elle les a également accusés d’extorsion et de harcèlement sexuel et d’infractions à la loi sur les technologies de l’information. La police du Bihar avait enregistré un FIR nul et avait transféré l’affaire à Goa.

Selon le NBT, la femme a affirmé que deux hommes nommés Yashwant Ghonasekar et Sanu alias Prajyot l’ont emmenée au domicile du chef du Congrès Sankalp Amonkar où ils ont fait des photos et des vidéos d’elle et lui ont fait signer un papier vierge. Elle a allégué qu’ils lui avaient promis de donner Rs 10 lakh mais ne lui ont donné que Rs 2 lakh.

À la suite de la plainte de la femme, Amonkar et d’autres dirigeants du Congrès ont déposé une plainte contre Naik au poste de police pour femmes de Panaji et ont soumis la preuve que le ministre aurait harcelé sexuellement la femme et l’aurait forcée à subir un avortement. Amonkar a affirmé qu’il possédait le téléphone d’origine de la femme. « La victime est devenue hostile et elle a été forcée de porter plainte contre nous. Je suis prêt à coopérer avec la police », a-t-il déclaré.

Amonkar a affirmé que la femme l’avait approché pour la première fois en novembre 2019 avec son grief. Hier, Amonkar a également diffusé un extrait audio d’une conversation entre un homme et une femme et a affirmé que c’était Naik qui parlait à la femme. Amonkar avait contesté la circonscription de Mormugao du Congrès lors des scrutins de l’assemblée de 2017, mais avait perdu contre Naik par une faible marge de 140 voix.

La démission de Naik est devenue un embarras majeur pour le BJP au pouvoir avant les élections législatives prévues dans l’État l’année prochaine.

