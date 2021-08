Le ministre de Hong Kong indique la voie à suivre pour adopter une loi anti-sanctions en Chine

in

Horizon de Hong Kong vu au crépuscule.

Marc Fernandes | NurPhoto | .

Le secrétaire à la justice de Hong Kong a déclaré dimanche qu’une loi de Chine continentale pour contrer les sanctions étrangères pourrait également être adoptée dans la ville sous contrôle chinois en l’inscrivant dans la mini-constitution de Hong Kong, en attendant une décision du parlement chinois.

Les commentaires de la secrétaire à la Justice Teresa Cheng sont jusqu’à présent l’indication officielle la plus forte que Hong Kong adopterait la loi continentale, adoptée en juin pour contrer les sanctions étrangères alors que les États-Unis et l’UE intensifient la pression sur le commerce, la technologie, Hong Kong et le Xinjiang.

En vertu de la loi, les personnes ou entités impliquées dans l’élaboration ou la mise en œuvre de mesures discriminatoires à l’encontre de citoyens ou d’entités chinois pourraient être inscrites sur une liste anti-sanctions par les départements concernés du gouvernement chinois.

Cheng a écrit dans un article de blog officiel que le “moyen le plus naturel et le plus approprié” d’introduire la loi anti-sanctions à Hong Kong serait de l’ajouter à une annexe de la Loi fondamentale, ou mini-constitution de Hong Kong.

Elle a ajouté qu’une telle décision devait d’abord être approuvée par l’organe suprême du parlement chinois, le Congrès national du peuple. Les médias locaux ont rapporté qu’une décision serait probablement prise lors d’une réunion à Pékin du 17 au 20 août.

Les critiques ont averti que la loi sur les sanctions anti-étrangères pourrait saper la réputation de Hong Kong en tant que plaque tournante financière mondiale et ternir le sentiment des entreprises étrangères.

Hong Kong, ancienne colonie britannique, est revenue à la souveraineté chinoise en 1997 avec la garantie d’un haut degré d’autonomie et de libertés.

Le gouvernement américain a publié le mois dernier un avis aux entreprises avertissant les entreprises qu’elles sont soumises aux lois du territoire, y compris une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine, en vertu de laquelle des ressortissants étrangers, dont un citoyen américain, ont été arrêtés.

Le gouvernement américain a imposé plusieurs séries de sanctions à Hong Kong et aux autorités chinoises pour la répression par Pékin des libertés de la ville en vertu de la législation radicale sur la sécurité.

Sans nommer directement les États-Unis, Cheng a écrit que les contre-mesures étaient acceptables.

“Les mesures coercitives unilatérales sont sans aucun doute en contradiction avec le principe de non-intervention, indigne de toute nation civilisée”, écrit-elle.

« Face à des actes illégaux internationaux, un État est justifié de déployer des contre-mesures en guise de réponse. »

En vertu de la loi chinoise sur les sanctions anti-étrangères, les individus pourraient se voir refuser l’entrée en Chine ou être expulsés. Leurs avoirs en Chine peuvent être saisis ou gelés. Ils pourraient également être empêchés de faire des affaires avec des entités ou des personnes en Chine.