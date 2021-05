Le ministre de Jersey prend les menaces françaises «très au sérieux» alors que la ligne de pêche après le Brexit se réchauffe | UK | Nouvelles

Ian Gorst, ministre des Relations extérieures de Jersey, est apparu mercredi dans l’épisode de BBC Newsnight pour discuter des récents problèmes liés au Brexit et à la pêche sur l’île. En réponse à l’introduction par Jersey d’un nouveau système de licence pour les bateaux de pêche français, les pêcheurs et les ministres français ont exprimé leur indignation et ont menacé de riposter.

S’adressant à l’hôte Emily Maitlis, M. Gorst a déclaré que les menaces de Paris et des pêcheurs français étaient «disproportionnées» par rapport aux problèmes liés aux licences post-Brexit.

Il est également «reconnaissant» au Premier ministre Boris Johnson d’avoir autorisé le déploiement de deux navires fluviaux de la Royal Navy sur l’île à titre de «mesure de précaution pour surveiller les eaux».

Mme Maitlis a évoqué Don Thompson de l’Association de pêche de Jersey, qui a déclaré que le gouvernement insulaire avait «capitulé devant le gouvernement français et l’UE à chaque instant».

En réponse, M. Gorst a déclaré: «La pêche est un sujet de division et les températures sont élevées. Et les sentiments sont vifs.

«Mais le nouvel accord commercial est un changement par rapport à l’ancienne relation que nous avions avec la France dans le cadre de ce qu’on appelle l’accord de la Baie de Granville, et il est, comme nous nous y attendions, difficile de passer à cette nouvelle relation.

«Mais nous pensons que c’est dans le meilleur intérêt des pêcheurs de Jersey et des pêcheurs français et de la durabilité de nos eaux à plus long terme.»

Mme Maitlis a ensuite évoqué le fait que Jersey n’avait pas pu voter lors du référendum sur le Brexit de 2016 et a demandé: «Avez-vous pris place à la table pour savoir comment cela s’était passé ou vous sentez-vous un peu brouillé?»

M. Gorst a répondu: «Bien sûr, cela a été négocié entre le gouvernement du Royaume-Uni et l’Union européenne, mais nous avons contribué à ces positions de négociation.

«Nous avons été très clairs avec le gouvernement britannique sur les politiques que nous aimerions voir mises en œuvre, et nous vivons et négocions désormais selon les termes du nouvel accord commercial.»

Le ministre a ensuite déclaré qu’il espérait que les bateaux français prévoyant de bloquer le port principal «manifestent, et c’est une manifestation pacifique».

Il a ajouté: «Nous acceptons absolument leur droit de manifester car ils ne sont pas satisfaits du résultat de cet accord commercial, mais nous prenons très au sérieux une menace de blocus du port principal de Jersey, et nous sommes donc reconnaissants du soutien des Britanniques. Gouvernement.”

En conclusion de l’interview, Mme Mailtis a fait référence à Annick Girardin, la ministre française des Mers, suggérant que Paris pourrait couper l’électricité de Jersey sur la ligne.

M. Gorst a rejeté la menace et a déclaré: «Bien sûr, il s’agit d’un contrat commercial entre EDF et la compagnie d’électricité de Jersey.

«Même la menace de le faire était disproportionnée par rapport aux problèmes que nous avons autour des licences.

«Mais si cela devait arriver in extremis, nous sommes en mesure de produire toute notre électricité sur l’île, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise»

Jersey, au centre de la Grande-Bretagne et de la France sur la pêche, a introduit un nouveau système de licence pour les bateaux de pêche français, qui les oblige à montrer une histoire de la pêche dans ses eaux.

Mme Girardin s’est dite «dégoûtée» d’apprendre que Jersey avait délivré 41 licences avec des conditions imposées unilatéralement, y compris le temps que les navires de pêche français pouvaient passer dans ses eaux.

Mme Girardin a déclaré mardi à l’Assemblée nationale française: “Dans l’accord (Brexit), il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, nous sommes prêts à les utiliser.

«En ce qui concerne Jersey, je vous rappelle la livraison d’électricité le long de câbles sous-marins.

“Même si ce serait regrettable si nous devions le faire, nous le ferons s’il le faut.”

En réponse, le Royaume-Uni a autorisé le déploiement de deux navires de la Royal Navy près de l’île.

Un porte-parole du gouvernement britannique a également critiqué Mme Girardin pour ses commentaires incendiaires.

Ils ont dit: «Menacer Jersey comme ça est clairement inacceptable et disproportionné.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UE et Jersey sur les dispositions d’accès aux pêcheries après la fin de la période de transition, alors nous espérons que les Français utiliseront les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.”

M. Thompson a également déclaré: «Il était inévitable que les Français donnent le coup d’envoi, mais la réaction que nous voyons de la France est presque comme quelque chose que vous verriez de l’Iran ou de la Russie.

«Ils ne disent pas seulement qu’ils peuvent couper l’électricité, les pêcheurs français disent qu’ils viennent demain [Thursday] pour bloquer le port à temps pour empêcher les ferries d’entrer afin qu’il n’y ait pas non plus de nourriture et de carburant dans l’île.]

«Donc, ça s’apparente assez à un acte de guerre, ça.