Le ministre de la Défense Rajnath Singh se rendra au Ladakh dimanche ; Examiner la préparation opérationnelle de l’Inde

Des sources ont déclaré que le ministre de la Défense visiterait diverses formations clés et bases à haute altitude dans l’est du Ladakh pour évaluer la situation au sol ainsi que pour remonter le moral des troupes gardant la ligne de contrôle réel dans un environnement hostile. (PTI/Fichier Photo)

Le ministre de la Défense Rajnath Singh, accompagné du chef de l’armée, entamera une visite de trois jours au Ladakh à partir de dimanche pour procéder à un examen complet de l’état de préparation opérationnelle de l’Inde au milieu d’une impasse avec la Chine sur la prochaine étape du désengagement à plusieurs points de friction dans l’est du Ladakh. , selon des sources officielles.

La visite de Singh avec le chef de l’armée, le général MM Naravane, intervient deux jours après que l’Inde et la Chine ont tenu une nouvelle série de pourparlers diplomatiques pour résoudre l’impasse militaire prolongée qui a commencé début mai de l’année dernière.

Le ministre de la Défense recevra un briefing détaillé sur la situation globale dans l’est du Ladakh au quartier général basé à Leh du 14e corps de l’armée qui est chargé de garder le LAC dans le secteur du Ladakh, ont indiqué des sources.

Ce sera la première visite de Singh dans l’est du Ladakh après que les militaires indiens et chinois ont retiré des troupes, des chars, de l’infanterie et d’autres équipements des régions du lac Pangong en février dans le cadre d’un accord.

Le processus de désengagement dans les points de friction restants, notamment Hot Springs, Gogra et Depsang, est dans l’impasse car la Chine hésite à retirer ses troupes de ces zones.

Des sources ont indiqué que le ministre de la Défense se rendra également dans certaines zones avancées pour faire le point sur la mise en œuvre d’un certain nombre de projets d’infrastructure clés.

Lors d’une réunion virtuelle du Mécanisme de travail de consultation et de coordination (WMCC) sur les affaires frontalières vendredi, l’Inde et la Chine ont convenu de tenir le prochain cycle de pourparlers militaires à une date rapprochée pour atteindre l’objectif de désengagement complet des points de friction restants.

Après la réunion du WMCC, le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « les deux parties ont convenu de tenir le prochain tour de la réunion des commandants supérieurs à une date rapprochée pour atteindre l’objectif de désengagement complet de tous les points de friction le long de l’ALC dans le secteur ouest en conformément aux accords et protocoles bilatéraux existants.

Le gouvernement désigne la région orientale du Ladakh comme le secteur occidental.

La visite de Singh dans la région sensible intervient également au milieu de nouveaux affrontements entre l’Inde et la Chine sur l’impasse.

Jeudi, l’Inde a blâmé la Chine pour l’impasse, affirmant que son accumulation d’un grand nombre de troupes près de la frontière et ses tentatives de modifier unilatéralement le statu quo le long de l’ALC l’année dernière étaient responsables de gravement perturber la paix et la tranquillité dans la région.

La réponse de l’Inde est intervenue après que la Chine a déclaré que son déploiement militaire dans la région était un accord de défense normal visant à “prévenir et répondre” à “l’empiétement et à la menace” sur le territoire chinois par l’Inde.

L’Inde et la Chine étaient aux prises avec une impasse militaire à de multiples points de friction dans l’est du Ladakh depuis début mai de l’année dernière. Cependant, les deux parties ont achevé le retrait des troupes et des armes des rives nord et sud du lac Pangong en février à la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques.

Les deux parties sont maintenant engagées dans des pourparlers pour étendre le processus de désengagement aux points de friction restants. L’Inde a fait particulièrement pression pour le désengagement des troupes à Hot Springs, Gogra et Depsang.

Selon des responsables militaires, chaque camp dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 soldats le long de la ligne de contrôle effectif dans le secteur sensible.

Il n’y a eu aucun mouvement visible vers l’avant dans le désengagement des troupes dans les points de friction restants, car la partie chinoise n’a pas fait preuve de flexibilité dans son approche à ce sujet lors du 11e cycle de pourparlers militaires.

Le mois dernier, le général Naravane a déclaré qu’il ne peut y avoir de désescalade sans un désengagement complet de tous les points de friction dans l’est du Ladakh et que l’armée indienne est préparée à toutes les éventualités dans la région.

Le chef de l’armée a également déclaré que l’Inde traitait avec la Chine de manière “ferme” et “sans escalade” pour garantir le caractère sacré de ses revendications dans l’est du Ladakh, et qu’elle était même ouverte à prendre des mesures de confiance.

