Le ministre de la Défense Rajnath Singh testé positif au COVID-19

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré lundi qu’il avait été testé positif pour COVID-19. Dans un tweet, il a déclaré qu’il présentait des « symptômes légers » et qu’il était en quarantaine à domicile.

« J’ai été testé positif pour Corona aujourd’hui avec des symptômes bénins. Je suis en quarantaine à domicile.

Je demande à tous ceux qui sont récemment entrés en contact avec moi de s’isoler et de se faire tester », a déclaré Singh.

