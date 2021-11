Le ministre de la Marine Sarbananda Sonowal inaugure le phare de Valiyazhikkal au Kerala

Un nouveau phare a été inauguré au Kerala.

Nouveau phare inauguré au Kerala ! Un nouveau phare a été inauguré récemment par le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables et AYUSH Sarbananda Sonowal à Valiyazhikkal dans le district d’Alappuzha, au Kerala. L’inauguration s’est déroulée en présence du député d’Alappuzha, du député de Haripad ainsi que d’officiers supérieurs. La tour RCC pentagonale de 41,26 mètres de hauteur avec l’ascenseur ainsi que les bâtiments connexes ont été construits après avoir obtenu l’autorisation de la zone de réglementation côtière (CRZ) ainsi que d’autres autorisations réglementaires et actuellement, le phare est à l’essai depuis le 03.06.2021, selon un communiqué de presse publié par le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables.

Dans son discours, le ministre de l’Union a déclaré que le gouvernement Modi a approuvé le développement de 75 phares à des fins touristiques dans le cadre du 75e Azaadi Ka Amrit Mahotsav du Centre et que le phare de Valiyazhikkal récemment inauguré en fait partie. Au total, 11 autres phares de l’État du Kerala ont été affectés au développement de l’industrie du tourisme. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, le développement du phare profitera énormément aux marins naviguant dans cette région du Kerala et les pêcheurs locaux bénéficieront de la marque du jour ainsi que du retour en toute sécurité de la mer la nuit. temps.

Le ministère a en outre déclaré que l’emplacement de la plage de Valiyazhikkal au Kerala sera une destination touristique et favorisera l’activité touristique dans la région en offrant une vue panoramique sur la mer aux touristes et créant ainsi des opportunités d’emploi et des avantages économiques pour les habitants. Le mois dernier, Sonowal avait également inauguré le phare de Rawalpir à Mandvi. Selon le ministère, le lancement du phare de Rawalpir à Mandvi augmentera l’installation portuaire. De plus, cela donnera un coup de fouet au secteur du tourisme.

