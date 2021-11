Le ministre de la Santé confond les Britanniques après la confusion des injections de rappel « Ne vous présentez pas pour réserver! » | Politique | Nouvelles

Gillian Keegan est apparue sur Good Morning Britain pour discuter des recommandations du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JVCI) pour donner des injections de rappel à tous les plus de 18 ans. Mais Mme Keegan a dit à l’émission ITV de ne pas encore se manifester et de réserver leurs vaccins car le système avait besoin de temps pour « s’opérationnaliser » et de tenir bon jusqu’à ce qu’ils soient contactés. L’animatrice Susanna Reid a fait remarquer qu’il s’agissait d’une « confusion » dans le message, car elle a suggéré que le public était susceptible de croire qu’il pouvait immédiatement prendre ses clichés, mais qu’il devait plutôt attendre un certain temps avant de pouvoir le faire.

Le programme de rappel de vaccins a été prolongé par le JCVI, ce qui signifie que les personnes de plus de 18 ans sont éligibles pour des vaccins supplémentaires.

Cela signifie que des millions d’adultes et d’enfants supplémentaires se verront proposer le troisième vaccin Covid – au moins trois mois après leur dernière dose.

Le professeur Wei Shen Lim, président du JCVI, a déclaré : « Avoir une dose de rappel du vaccin contribuera à augmenter notre niveau de protection contre la variante Omicron.

« C’est un moyen important pour nous de réduire l’impact de cette variante sur nos vies, en particulier dans les mois à venir.

« Si vous êtes admissible à un rappel, veuillez accepter l’offre et vous protéger à l’approche de l’hiver. »

Mais alors que l’annonce a été faite cette semaine avec le portail de réservation du NHS, Mme Keegan a déclaré à Good Morning Britain qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que les gens n’obtiennent leurs doses supplémentaires.

Elle a déclaré à l’émission : « Rien ne s’est mal passé, nous avons évidemment reçu les conseils du JCVI hier.

« Cela nous prend un peu de temps pour opérationnaliser les plans et nous annoncerons ces plans, en fait, il y aura une conférence de presse plus tard dans la journée où ils exposeront certains de ces plans.

« Mais vous savez, d’après les conseils du JCVI… cela prend un peu de temps à opérationnaliser.

« Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper, mais les gens pour le moment ne se présentent pas pour réserver, nous vous informerons de la date à laquelle votre cohorte est due. »

Elle a rétorqué: « Parce que cela semble être un peu une confusion dans la messagerie.

« Si vous dites aux gens qu’ils sont éligibles et que vous réduisez l’attente…

« C’est une attente, surtout lorsque vous insistez sur l’importance du rappel, je pense que vous vous attendriez à ce qu’ils puissent ensuite aller de l’avant et le faire. »

Le site Web du NHS dispose d’un portail de réservation pour permettre aux gens de programmer leurs vaccins de rappel tant que la personne répond à certains critères.

Cependant, un avertissement jaune a été mis en place : « Veuillez noter que ce n’est pas encore disponible.

« Nous mettrons à jour cette page une fois le service mis à jour. Veuillez attendre d’être contacté par le NHS. »

Le Premier ministre Boris Johnson doit présenter les plans du Royaume-Uni pour le Covid à 17 heures mardi, où plus de détails sur le programme de rappel devraient être publiés.

Cela survient alors que de nouvelles règles entrent en vigueur mardi matin, ce qui impose le port du masque obligatoire dans les magasins et les transports en commun.

Ceux qui enfreignent les règles s’exposent à une amende de 200 £, pouvant passer à 400 £ pour les deuxièmes infractions.

Les lieux d’accueil ne sont pas couverts par le règlement.

PLUS À VENIR