Le ministre de la Santé de l’Union annonce le calendrier des conseils NEET-PG 2021

Vendredi 7 janvier, la Cour suprême a décidé de lancer le processus de conseil tant attendu sur la base des réservations existantes de 27% OBC et 10% EWS dans les sièges All India Quota.



Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a annoncé aujourd’hui le calendrier de conseil pour le NEET-PG 2021. Mandaviya s’est rendu sur le site de microblogging Twitter et a écrit : « Le conseil NEET-PG est lancé par le MCC à partir du 12 janvier 2022, suite à l’ordre de Cour suprême, comme l’a assuré le ministère de la Santé aux médecins résidents. Cela donnera plus de force au pays dans la lutte contre Corona. Mes meilleurs vœux à tous les candidats.

डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 2022 से शुरू की जा रही है। कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। – Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) 9 janvier 2022

Le processus de conseil, qui devait commencer en octobre 2021, a été retardé en raison de la suspension imposée par la Cour suprême. L’examen NEET-PG a eu lieu le 11 septembre 2021, après avoir été reprogrammé deux fois l’année dernière en janvier et avril. Ses résultats ont été publiés au cours de la dernière semaine de septembre, après quoi les étudiants de près de 45 000 places de troisième cycle attendaient le démarrage du processus de conseil.

Un banc des juges DY Chandrachud et AS Bopanna a rendu une ordonnance provisoire et a déclaré : « Il est urgent de commencer le processus de conseil ». Le banc a en outre déclaré : « Le conseil sur la base de NEET-PG 2021 et NEET-UG 2021 sera effectué en donnant effet à la réserve prévue par l’avis daté du 29 juillet 2021, y compris la réserve de 27 % pour l’OBC ( autre classe arrière) et 10 pour cent de réservation pour la catégorie EWS dans les sièges AIQ (All India Quota).

