Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, exhorte le G20 à augmenter le financement de l’OMS

Mandaviya s’adressait à la réunion virtuelle conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G20 et a déclaré qu’en cas de pandémie, personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. Il a participé à une discussion sur des propositions concrètes pour renforcer la gouvernance mondiale du financement de la santé.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a exhorté vendredi le G20 à augmenter le financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de renforcer le financement de la santé mondiale et sa gouvernance pour une meilleure préparation à la pandémie.

« Le G20 doit augmenter les fonds disponibles pour l’OMS, principalement [funds] qui ne sont pas affectés, en plus de soutenir les mécanismes multipartites en cours tels que GAVI et CEPI avec un accent particulier sur un accès équitable et abordable », a-t-il déclaré.

« La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l’importance des réglementations sanitaires internationales et la nécessité de renforcer la gouvernance mondiale de la santé », a déclaré le ministre.

Plusieurs propositions parallèles sont en cours de discussion dans de multiples forums mondiaux sur la nécessité d’un cadre, d’une convention ou de tout autre instrument sur la gestion de la pandémie. Le ministre a déclaré que l’Inde étendait son soutien à la proposition actuelle d’un groupe de travail conjoint sur la santé et le financement. Cependant, l’Inde a proposé que la centralité de l’OMS soit maintenue dans le domaine de la santé.

L’Inde propose également qu’alors que plusieurs entités dont les mandats se chevauchent se penchent sur la préparation et la riposte aux pandémies, une complémentarité clairement définie de toutes ces initiatives doit être tissée de manière transparente pour créer une architecture mondiale de gestion des urgences sanitaires, a déclaré le ministre.

Il est également nécessaire de synchroniser ces initiatives multilatérales entre les États membres en fonction de leur contexte local au niveau national, a-t-il déclaré.

