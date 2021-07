Le ministre de la Santé dit que 13,50 crores de doses de vaccin Covid-19 seront fournies en juillet

in

Les gouvernements des États se sont plaints de pénuries de vaccins et ont fermé des centres de vaccination faute de vaccins.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré mercredi que les gouvernements des États et les hôpitaux privés recevraient un total de 13,50 crores de doses de vaccin Covid-19 en juillet. Les fournitures totales de juin étaient de 11,46 doses.

Le gouvernement a commencé les achats et les fournitures conformément à la nouvelle politique sur les vaccins le 21 juin lorsqu’il a administré 91,74 doses de lakh, mais depuis lors, les fournitures ont fluctué. Les doses les plus élevées administrées depuis lors étaient de 65,94 doses de lakh le 26 juin et la plus faible était de 12,83 doses de lakh administrées le 11 juillet. Mardi, 37,08 doses de lakh ont été administrées tandis que mercredi, jusqu’en fin de soirée, la vaccination totale administrée avait atteint 32,68 doses de lakh.

Le ministre de la Santé a tweeté que les États avaient été informés à l’avance des fournitures de vaccins et qu’ils avaient une idée claire de ce à quoi s’attendre et planifier en conséquence. Il a blâmé les gouvernements des États pour mauvaise gestion et les a tenus responsables des files d’attente devant les centres de vaccination.

La vaccination totale dans le pays a atteint 38,60 crore de doses dont 33,79 crore de Covishield et 4,78 crore de Covaxin.

