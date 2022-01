Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya rencontre des médecins à travers les États pour discuter virtuellement de la situation du COVID-19

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a interagi mardi avec des médecins spécialistes de tout le pays pour discuter virtuellement de la situation du COVID-19 et a écouté leurs suggestions.

« Je crois que nous travaillerons tous ensemble pour lutter contre Corona », a-t-il déclaré dans un tweet en hindi. L’Inde a signalé mardi 1 68 063 nouvelles infections au COVID -19.

La hausse massive d’une journée a porté le nombre total de cas de COVID-19 à 3 58 75 790, tandis que les cas actifs sont passés à 8 21 446 – le plus élevé en environ 208 jours selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Lundi, Mandaviya avait virtuellement interagi avec les ministres de la Santé des États, les hauts fonctionnaires et les commissaires à l’information du Maharashtra, du Madhya Pradesh, du Rajasthan, du Gujarat, de Goa, de Dadra et de Nagar Haveli et de Daman et Diu pour examiner la préparation de la santé publique pour contenir la propagation du COVID- 19 et avancement de la campagne nationale de vaccination.

