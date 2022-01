Le ministre de l’Acier pose la première pierre de l’usine de criblage et d’enrichissement de la NMDC au Karnataka

Lors de sa visite, Singh a également exhorté les employés de la NMDC à viser un objectif de capacité de production de 100 millions de tonnes, selon un communiqué publié par le ministère de l’Acier.

Le ministre de l’Acier de l’Union, Ram Chandra Prasad Singh, a posé samedi la première pierre d’une usine de criblage et d’enrichissement de 7 millions de tonnes par an au complexe minier de minerai de fer Donimalai de la NMDC au Karnataka.

Lors de sa visite, Singh a également exhorté les employés de la NMDC à viser un objectif de capacité de production de 100 millions de tonnes, selon un communiqué publié par le ministère de l’Acier.

« Le ministre de l’Acier, Ram Chandra Prasad Singh, a posé aujourd’hui la première pierre d’une usine de criblage et d’enrichissement de 7 MTPA à la mine de fer de Donimalai au Karnataka », a-t-il déclaré sans divulguer plus de détails.

NMDC CMD Sumit Deb a informé le ministre des performances de l’entreprise, outre ses plans d’expansion et ses dépenses d’investissement.

S’adressant à PTI plus tôt, Deb avait déclaré que la NMDC s’était fixé un objectif ambitieux de produire 100 MT de minerai de fer d’ici 2030 dans le but d’assurer un approvisionnement continu et régulier du minerai pour les sidérurgistes.

La NMDC, qui relève du ministère de l’Acier, est le plus grand mineur de minerai de fer du pays avec une capacité annuelle d’environ 35 MT.

