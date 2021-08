Le ministre de l’Agriculture de l’Uttarakhand, Subodh Uniyal, lance un supplément végétarien d’oméga-3 sous le nom de marque RuVega

RuVega® ne contient aucune toxicité métallique, a un niveau plus élevé d’acides gras polyinsaturés et un niveau inférieur d’acides gras saturés par rapport aux suppléments d’oméga-3 à base de poisson.

Subodh Uniyal, ministre de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, Uttarakhand a récemment lancé un supplément végétarien d’oméga-3 sous le nom de marque RuVega® sous forme de capsule.

RuVega® a été développé localement et formulé conjointement par l’équipe de scientifiques du Center of Aromatic Plants (CAP), du gouvernement de l’Uttarakhand et de Rusan Pharma Ltd.

RuVega® offre également des avantages supplémentaires pour le bien-être général. Ces gélules seront fabriquées et commercialisées par Rusan Pharma et seront disponibles dans toutes les grandes pharmacies et e-pharmacies. Ces capsules seront disponibles sur les principales pharmacies en ligne comme 1mg, Pharmeasy et Netmeds.

Le CAP, gouvernement de l’Uttarakhand a fait la découverte initiale et a pu extraire les huiles grasses oméga 3, 6 et 9 des extraits de la plante Perilla. Après des recherches approfondies de 10 ans, CAP a reçu le brevet américain et s’est associé à Rusan Pharma pour développer la formulation finale et commercialiser le produit en Inde.

S’exprimant sur cette invention révolutionnaire dans le domaine des plantes aromatiques, le Dr Chauhan, directeur du CAP, gouvernement de l’Uttarakhand, Dehradun, a déclaré : « Les résidents locaux consomment les graines de périlla depuis l’Antiquité. Cependant, les gens n’étaient pas au courant des propriétés nutraceutiques et médicinales de la plante périlla. Les preuves de la recherche suggèrent que les plantes de périlla sont riches en sources d’huiles grasses oméga-3, 6 et 9. Ainsi, les scientifiques de CAP ont mené un programme de recherche détaillé pour la culture de la plante périlla en collectant des graines à partir de 12 endroits différents. Notre vision était de développer une variété de graines à haut rendement afin que les résidents locaux puissent obtenir les avantages commerciaux et que l’humanité puisse bénéficier des avantages pour la santé de la plante périlla.

S’exprimant sur les bienfaits des oméga 3, le Dr Navin Saxena, président de Rusan Pharma, a déclaré : « Les oméga 3 sont un complément essentiel pour notre système immunitaire, mais malheureusement, l’Inde est classée au dernier rang en termes de consommation car elle se trouve principalement dans les extraits de poisson. Cependant, grâce à la technologie partagée par CAP, les scientifiques de Rusan Pharma ont pu formuler une capsule végétarienne 100% végétale d’oméga-3 – RuVega®. Le produit a de multiples avantages pour le bien-être général. RuVega® ne contient aucune toxicité métallique, a un niveau plus élevé d’acides gras polyinsaturés et un niveau inférieur d’acides gras saturés par rapport aux suppléments d’oméga-3 à base de poisson. Plus important encore, RuVega® peut aider à combler les lacunes et à répondre aux besoins nutritionnels d’une grande population végétarienne du pays qui en a aujourd’hui peu de sources.

Rusan Pharma est une société pharmaceutique mondiale entièrement intégrée spécialisée dans le traitement de la toxicomanie et de la gestion de la douleur. La large gamme de médicaments de désintoxication et de gestion de la douleur de Rusan Pharma est bien connue dans le monde entier. Rusan Pharma est également l’un des plus grands fournisseurs de médicaments vitaux à diverses organisations internationales telles que NACO, UNODC, UNOPS, Global Fund et les ministères de la santé dans divers marchés émergents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.