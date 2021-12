Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar publie des SOP pour l’utilisation de drones dans le secteur agricole

L’adoption de la technologie des drones est la nécessité de l’époque et profitera aux agriculteurs, a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.



Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a publié mardi des procédures opérationnelles standard (SOP) pour l’utilisation de drones dans le secteur agricole, y compris pour la pulvérisation de pesticides ainsi que d’autres nutriments du sol et des cultures.

En publiant les SOP pour l’application de drones dans l’agriculture, Tomar a déclaré que les politiques du gouvernement depuis 2014 visent à doubler les revenus des agriculteurs d’ici 2022.

La formation d’organisations de producteurs agricoles (OPA) et du Fonds pour l’infrastructure agricole (AIF) entraînera une révolution dans la vie des petits agriculteurs, a-t-il noté.

Tomar a en outre déclaré que des drones avaient été utilisés pour la première fois pour repousser les attaques de criquets dans divers États du pays.

Il a déclaré que le gouvernement faisait des efforts continus pour injecter de nouvelles technologies dans l’agriculture afin de fournir des solutions durables dans le contexte de l’amélioration de la productivité ainsi que de l’efficacité du secteur agricole.

« Le SOP pour la réglementation des drones pour l’application de pesticides couvre des aspects importants tels que les dispositions légales, les autorisations de vol, les restrictions de distance, la classification du poids, la restriction des zones surpeuplées, l’enregistrement des drones, l’assurance de sécurité, la certification de pilotage, le plan d’opération, les zones de vol aérien, les conditions météorologiques, les SOP pour le plan de gestion d’urgence avant, après et pendant l’exploitation », indique le communiqué.

Le ministère, en consultation avec toutes les parties prenantes de ce secteur, a publié les SOP pour l’utilisation de drones dans l’application de pesticides et de nutriments qui fournissent des instructions concises pour des opérations efficaces et sûres des drones.

Les véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones, ont un grand potentiel pour révolutionner l’agriculture indienne et assurer la sécurité alimentaire du pays.

La politique nationale sur les drones a été notifiée et les Drone Rules 2021 ont été considérablement simplifiées pour que les personnes et les entreprises possèdent et exploitent désormais des drones. Les frais requis pour les autorisations ont également été réduits à des niveaux nominaux.

Les drones sont bien équipés avec de nombreuses fonctionnalités telles que des appareils photo multispectraux et photo et peuvent être utilisés dans de nombreux domaines de l’agriculture, tels que la surveillance du stress des cultures, la croissance des plantes, la prévision des rendements et la fourniture d’accessoires tels que des herbicides, des engrais et de l’eau.

L’équipement peut être utilisé pour évaluer la santé de toute végétation ou culture, les zones de terrain infligées par les mauvaises herbes, les infections et les ravageurs et sur la base de cette évaluation, la quantité exacte de produits chimiques nécessaires pour lutter contre ces infestations peut être appliquée, optimisant ainsi le coût global pour l’agriculteur.

Le ministère a souligné que des systèmes de plantation de drones ont également été développés par de nombreuses startups qui permettent aux drones de tirer sur des gousses, leurs graines et de pulvériser des nutriments essentiels dans le sol.

« Ainsi, cette technologie augmente la cohérence et l’efficacité de la gestion des cultures, en plus de réduire les coûts », indique le communiqué.

Le ministère a également souligné que les agriculteurs sont confrontés à de nombreux problèmes tels que l’indisponibilité ou le coût élevé de la main-d’œuvre, des problèmes de santé en entrant en contact avec des produits chimiques (engrais, pesticides, etc.)

