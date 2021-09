Le ministre de l’Agriculture recommande une utilisation judicieuse des produits chimiques dans l’agriculture

L’élan a déjà été créé et des efforts sont déployés pour doubler les revenus des agriculteurs, a-t-il déclaré. (Image représentative)

Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a recommandé jeudi une utilisation judicieuse des produits chimiques dans l’agriculture. “La contribution de l’industrie chimique à l’agriculture indienne ne peut pas être sous-estimée, mais un équilibre doit être maintenu pour parvenir à la durabilité”, a-t-il déclaré.

Alors que le gouvernement met tout en œuvre pour encourager l’agriculture biologique, il n’est pas facile de s’éloigner complètement de l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture, a déclaré le ministre lors de la 10e édition de l’Agrochemicals Conference, un webinaire organisé par la Fédération des chambres de commerce indiennes. & Industrie (FICCI).

Le ministre a déclaré que l’Inde s’était taillé une place distincte sur le marché mondial de l’exportation de produits agricoles et se classe désormais parmi les deux principaux producteurs de produits agricoles majeurs. L’Inde se classe également parmi les 10 premiers exportateurs de plusieurs produits de base. L’élan a déjà été créé et des efforts sont déployés pour doubler les revenus des agriculteurs, a-t-il déclaré.

Tomar a cité l’exemple de sa récente visite au Jammu-et-Cachemire pour l’inauguration du Saffron Park, où les agriculteurs ont déclaré qu’ils obtenaient désormais un prix de Rs 2 lakh par kg en raison des installations à valeur ajoutée du parc, contre Rs 1 lakh par kg plus tôt. Même pendant la pandémie, a déclaré Tomar, les agriculteurs ont travaillé dur pour récolter une production exceptionnelle et le secteur agricole a contribué de manière significative au PIB.

Ramesh Chand, membre de NITI Aayog, a déclaré dans son discours d’ouverture qu’il est important d’intégrer les principes de l’agriculture biologique ainsi que l’utilisation de produits agrochimiques d’une manière judicieuse et durable. Il a cité l’exemple du Sri Lanka, où seule l’agriculture biologique a été encouragée avec des résultats désastreux.

« L’Inde pratique l’agriculture traditionnelle ou biologique depuis des années sans grand succès. Il faut apprendre à faire la différence entre jeter complètement quelque chose ou l’utiliser de manière équilibrée », a-t-il déclaré.

Bhagwant Singh Khuba, ministre d’État, produits chimiques et engrais, et MoS, énergies nouvelles et renouvelables, ont exhorté les industries agrochimiques à inclure davantage d’agriculteurs dans leur réseau et à leur fournir des produits chimiques et des engrais de bonne qualité, en plus de les éduquer sur l’utilisation judicieuse des pesticides. Il a également publié un document de connaissances préparé par PwC et FICCI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.