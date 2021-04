Le ministre de l’Éducation du Kerala, KT Jaleel, démissionne après que le rapport de Lokayukta l’ait inculpé d’abus de pouvoir

Selon les rapports, KT Jaleel a envoyé sa démission au CM qui a été transmise au gouverneur.

Le ministre de l’Enseignement supérieur du Kerala, KT Jaleel, a démissionné aujourd’hui du cabinet dirigé par le ministre en chef Pinarayi Vijayan à la suite d’un rapport de l’État Lokayukta selon lequel il avait abusé de sa position de fonctionnaire pour obtenir une faveur pour un parent. Selon les rapports, KT Jaleel a envoyé sa démission au CM qui a été transmise au gouverneur.

Le verdict de Lokayukta est intervenu après qu’une plainte a été déposée par un dirigeant de la Ligue de la jeunesse musulmane en novembre 2018, alléguant qu’Adeeb, un cousin de Jaleel, avait été nommé directeur général de la Société de financement du développement des minorités de l’État du Kerala, bafouant la loi et les procédures. Adeeb était le gérant d’une banque privée lors de la prise de rendez-vous.

KT Jaleel a demandé hier à la Haute Cour du Kerala de demander un sursis à l’ordre de Lokayukta. Un banc de division du Lokayukta avait présenté vendredi le rapport d’accusation de Jaleel au ministre en chef et avait déclaré que le ministre ne devait pas continuer à occuper ce poste. Le banc avait jugé que l’allégation d’abus de pouvoir, de favoritisme et de népotisme contre le ministre était prouvée.

Pinarayi Vijayan et KT Jaleel étaient sous la pression de l’opposition qui n’a pas perdu l’occasion de coincer le gouvernement LDF sur diverses questions dont l’arnaque multi-crore SNC Lavalin. Le chef de l’opposition du Kerala, Ramesh Chennithala, a déclaré hier que CM Pinarayi Vijayan, qui est également accusé dans l’affaire Lavlin, peut aller dans toute mesure pour protéger tout individu corrompu.

Ramesh Chennithala a déclaré que l’esprit d’EK Nayanar qui a apporté la loi Lokayukta ne pardonnera jamais à Pinarayi Vijayan car il ne demande pas à Jaleel de démissionner. Il a dit que bien qu’il soit impossible de faire appel du verdict de Lokayukta, le ministre s’est adressé au tribunal contre lui.

