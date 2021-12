Le ministre de l’Énergie exhorte les États à être financièrement viables compte tenu des cotisations élevées des gencos

La suggestion est venue vendredi lors d’une réunion d’examen présidée par Singh avec les secrétaires en chef supplémentaires et les secrétaires principaux des départements de l’électricité/énergie des États et des UT et des CMD/MD des CPSU du secteur de l’électricité ici.

Le ministre de l’Union, RK Singh, a exhorté les États à être financièrement viables compte tenu des cotisations impayées croissantes des sociétés de production d’électricité. Cela aidera à attirer des investissements dans le secteur de l’électricité et profitera également aux consommateurs grâce à une réduction du coût de l’électricité et à l’amélioration des services aux consommateurs, a-t-il déclaré.

La suggestion est venue vendredi lors d’une réunion d’examen présidée par Singh avec les secrétaires en chef supplémentaires et les secrétaires principaux des départements de l’électricité/énergie des États et des UT et des CMD/MD des CPSU du secteur de l’électricité ici.

Le ministre d’État à l’Énergie Krishan Pal Gurjar et le ministre d’État aux Énergies nouvelles et renouvelables Bhagwant Khuba étaient également présents à la réunion avec les hauts responsables des deux ministères.

Singh, dans son discours inaugural, a souligné que le secteur de l’électricité a été avancé de loin, par le gouvernement actuel. « Le pays est devenu excédentaire d’électricité ; nous avons connecté tout le pays à un seul réseau et renforcé le système de distribution. Ces mesures ont augmenté la disponibilité de l’électricité à 22 heures dans les zones rurales et à 23,5 heures dans les zones urbaines. La prochaine étape consiste à passer à une alimentation électrique garantie 24h/24 et 7j/7 à un prix abordable », a déclaré un communiqué du ministère de l’Énergie, cité par lui.

La question des arriérés croissants des entreprises de production d’électricité (gencos) a également été débattue et il a été conseillé aux entreprises de distribution (discoms) de prendre immédiatement des mesures de réduction des pertes grâce à un comptage, une facturation et une comptabilité énergétique appropriés.

Une comptabilisation correcte des subventions annoncées par les gouvernements des États respectifs et le paiement aux discothèques doivent également être assurés. Il a été réitéré qu’une meilleure durabilité financière des discoms attirera non seulement des investissements dans le secteur de l’électricité dans son ensemble, mais profitera également aux consommateurs grâce à une réduction du coût de l’électricité et à l’amélioration des services aux consommateurs, a-t-il déclaré.

Singh a déclaré que la disponibilité de l’électricité est fondamentale pour l’économie indienne et que l’objectif est de fournir des services et des installations de classe mondiale aux citoyens de ce pays.

Le ministre a également mis l’accent sur la transition énergétique vers des énergies plus vertes afin de préserver l’environnement pour les générations à venir tout en faisant avancer le développement de la filière.

Les nombreux avantages du programme PM-KUSUM, principalement sous la forme de revenus supplémentaires et d’électricité moins chère pour les agriculteurs, ont été soulignés. Les gouvernements des États bénéficieront d’une réduction du fardeau des subventions. Cela profitera également à l’environnement sous la forme d’une production d’énergie propre et verte, a-t-il souligné.

L’état de la mise en œuvre au niveau des États et les problèmes rencontrés ont été examinés en détail au cours de la réunion. Un accent renouvelé a été mis sur les énergies renouvelables pour assurer la disponibilité d’un approvisionnement en électricité suffisant d’une manière respectueuse de l’environnement.

En outre, il a été souligné que pour fournir une alimentation électrique ininterrompue 24 × 7 aux consommateurs ; un secteur de la distribution d’électricité efficace sur le plan opérationnel et financièrement viable est nécessaire. Afin d’atteindre cet objectif, le Centre a récemment lancé le programme de secteur de distribution remanié avec une dépense totale de Rs 3 lakh crore.

Le programme vise à réduire les pertes AT&C (techniques et commerciales agrégées) à 12-15 pour cent et à éliminer l’écart ACS-ARR (coût réel de l’offre-revenus moyens réalisés) au niveau pan indien d’ici 2024-25.

La formulation des plans par les différents États a été revue. Tous les états et discoms progressent bien dans la préparation des plans d’action et des DPR (rapports de projet détaillés) conformément aux directives du programme.

Le ministre d’État au Pouvoir, Krishan Pal Gurjar, a apprécié les efforts et la coopération des États pour parvenir à une électrification à 100 % dans le cadre du programme Saubhagaya, DDUGJY. Passant en revue l’état du schéma du secteur de la distribution remanié, il a déclaré que les discoms sont le point nodal pour les consommateurs dans la chaîne de valeur de l’énergie et que leurs performances sont donc essentielles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.