Le ministre de l’Intérieur de l’Haryana, Anil Vij, a admis au PGIMER de Chandigarh alors que ses niveaux d’oxygène baissent

Vij a été admis à l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) dimanche soir. (fichier image)

Le ministre de l’Intérieur et de la Santé de l’Haryana, Anil Vij, a été admis dimanche au PGIMER ici alors que ses niveaux d’oxygène diminuaient.

Le chef du parti Bharatiya Janata (BJP), âgé de 68 ans, avait précédemment exprimé pour des raisons de santé son incapacité à assister à la session de mousson de l’Assemblée de l’État, qui a commencé ici vendredi.

Des sources hospitalières ont déclaré que Vij était sous la supervision de médecins dirigés par un spécialiste en médecine pulmonaire et respiratoire.

Haryana CM Manohar Lal Khattar s’est enquis de la santé du ministre d’État Anil Vij qui a été admis au PGIMER à Chandigarh après la baisse de son niveau d’oxygène, plus tôt dans la journée pic.twitter.com/TKy3VTXcn2 – ANI (@ANI) 22 août 2021

“Ils effectuent des tests pour déterminer pourquoi les niveaux d’oxygène baissent”, a déclaré Vij à PTI par téléphone.

« Le directeur de PGIMER, Jagat Ram, était également ici il y a peu de temps. Tous les médecins de ce premier institut prennent bien soin de moi », a déclaré Vij.

Vij s’était rendu la semaine dernière à Rohtak pour assister à la crémation du frère cadet du ministre en chef Manohar Lal Khattar.

Il soupçonne que la haute altitude pendant le trajet en hélicoptère pourrait être la cause de la baisse de son niveau d’oxygène.

“Mon niveau de saturation en oxygène a fluctué depuis lors”, a déclaré Vij.

Lorsqu’on lui a demandé si les médecins l’avaient mis en garde plus tôt concernant la haute altitude car il avait contracté Covid, Vij a déclaré qu’il aurait fait attention s’il l’avait su.

Cependant, Vij a ajouté: “Ne vous inquiétez pas, je sortirai complètement rétabli de cet hôpital.”

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, s’est également rendu au PGIMER pour s’enquérir de son état de santé.

Plus tôt dans la journée, le président de l’Haryana BJP, OP Dhankar, a rencontré Vij à la résidence du ministre à Ambala et s’est enquis de son bien-être.

Vij avait contracté le Covid l’année dernière et a été hospitalisé pendant près d’un mois.

Le 20 novembre 2020, Vij avait proposé d’être le premier volontaire dans les essais de phase 3 du vaccin anti-Covid Covaxin. La dose lui a été administrée à l’hôpital civil du cantonnement d’Ambala.

