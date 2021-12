Le ministre de l’Intérieur de l’Union examine la situation du COVID-19

Le Telangana et le Bengale occidental ont signalé mercredi leurs premiers cas de variante Omicron, tandis que quatre autres personnes ont été testées positives dans le Maharashtra.



Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Ajay Bhalla, a examiné jeudi la situation du COVID-19 dans le pays au milieu des informations faisant état d’environ 70 cas positifs de la variante Omicron du virus dans différentes parties du pays.

La préparation des infrastructures de santé de tous les territoires de l’Union pour faire face à la situation du COVID-19 a également été examinée, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a assisté à la réunion, à laquelle ont également participé des responsables des administrations du territoire de l’Union.

« Le ministre de l’Intérieur de l’Union a présidé une réunion aujourd’hui avec le secrétaire de l’Union à la Santé pour examiner la situation du COVID-19 dans les UT. La préparation des infrastructures de santé de tous les UT pour faire face au COVID-19 a également été examinée », a déclaré le porte-parole.

Jusqu’à mercredi, l’Inde a signalé 68 cas de la variante Omicron du coronavirus.

Le Telangana et le Bengale occidental ont signalé mercredi leurs premiers cas de variante Omicron, tandis que quatre autres personnes ont été testées positives dans le Maharashtra.

Jusqu’à présent, le Maharashtra a signalé le plus grand nombre de cas d’Omicron à 32, suivi du Rajasthan à 17. Des cas de la variante ont également été signalés au Karnataka (3), Gujarat (4), Kerala (1), Telangana (2), Bengale occidental (1) et Andhra Pradesh (1) et Territoires de l’Union de Delhi (6) et Chandigarh (1).

L’Inde a ajouté 7 974 nouvelles infections à coronavirus, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 3 47 18 602, tandis que les cas actifs ont diminué à 87 245, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi.

Le nombre de morts a grimpé à 4 76 478 avec 343 nouveaux décès, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.