Le ministre de l’Union Dharmendra Pradhan lance NEAT 3.0 pour fournir les solutions ed-tech les plus développées

Le ministre de l’Éducation de l’Union et ministre du Développement des compétences, Dharmendra Pradhan, a lancé lundi NEAT 3.0, une plate-forme unique pour fournir les solutions et les cours de technologie électronique les mieux développés aux étudiants du pays.

Le ministre a également lancé les manuels techniques prescrits par l’AICTE dans les langues régionales.

Pradhan a déclaré que NEAT changera la donne en comblant la fracture numérique, en particulier parmi les étudiants économiquement défavorisés, et en répondant aux exigences de l’Inde et du monde en matière de connaissances.

L’Alliance nationale pour l’éducation pour la technologie (NEAT) est une initiative visant à fournir l’utilisation des solutions technologiques les mieux développées dans le secteur de l’éducation pour améliorer l’employabilité des jeunes sur une plate-forme unique pour la commodité des apprenants.

Ces solutions utilisent l’intelligence artificielle pour une expérience d’apprentissage personnalisée et personnalisée pour de meilleurs résultats d’apprentissage et le développement des compétences dans les domaines de niche.

Le ministre a informé que 58 start-ups mondiales et indiennes de technologie électronique sont à bord de NEAT et proposent 100 cours et ressources électroniques pour améliorer les résultats d’apprentissage, développer des compétences employables et surmonter la perte d’apprentissage.

« J’espère que le contenu et les ressources électroniques et les cadres numériques comme NEAT sont un pas dans la bonne direction pour minimiser les pertes d’apprentissage », a déclaré Pradhan.

« L’AICTE devrait intégrer les cours de NEAT avec skill India pour exploiter les opportunités dans les domaines de compétences émergents afin de stimuler l’employabilité et de préparer nos jeunes pour l’avenir », a-t-il déclaré.

« L’AICTE et les entreprises de technologie électronique devraient offrir des ressources électroniques au moindre coût possible. tous les ed-techs sont invités à travailler avec une approche collaborative pour rendre l’éducation accessible et abordable. Mais les ed-techs doivent se rappeler qu’il n’y a pas de place pour le monopole et l’exploitation », a-t-il ajouté.

Le ministre a exprimé sa joie qu’aujourd’hui, plus de 12 millions d’étudiants socialement et économiquement défavorisés aient reçu des coupons de cours ed-tech gratuits d’une valeur de plus de 253 crores de roupies sous NEAT 3.0.

À propos des livres techniques en langues régionales, Pradhan a déclaré : « La diversité des langues est notre force et les exploiter est la clé de la construction d’une société innovante ». « L’apprentissage dans les langues régionales développera davantage la capacité de pensée critique et permettra à nos jeunes de devenir des citoyens du monde », a-t-il déclaré.

