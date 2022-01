Le ministre de l’Union Mukhtar Abbas Naqvi offre des prières à Haji Ali Dargah pour le bien-être du Premier ministre Modi

Il a dit qu’un grand nombre de personnes ont offert des prières à Hazrat Nizamuddin Dargah et Dargah Ajmer Sharif et dans de nombreux autres lieux religieux pour le bien-être de Modi.

Le ministre de l’Union aux Affaires des minorités, Mukhtar Abbas Naqvi, a offert vendredi des prières au Haji Ali Dargah à Mumbai pour le « bien-être et la longue vie » du Premier ministre Narendra Modi.

Naqvi, qui a offert les prières avec de nombreuses personnalités d’organisations sociales, religieuses et éducatives, a déclaré plus tard que ce qui s’était passé lors de la récente visite du Premier ministre au Pendjab n’était pas seulement une atteinte à la sécurité, mais aussi un cas grave de complot criminel.

« La dynastie essaie de détruire la démocratie par des crimes de haine politique », a déclaré le ministre, sans nommer la direction du Congrès.

« La négligence criminelle délibérée lors de la visite du leader mondial populaire et admiré Narendra Modi a fait du Congrès un clan de complot lâche », a-t-il déclaré.

Dans le but de dissimuler cette grave conspiration criminelle, les membres du Congrès comptent honteusement les chaises », a déclaré Naqvi, faisant clairement référence à l’affirmation du ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, selon laquelle 70 000 chaises ont été installées sur le lieu du rassemblement public de Ferozepur, mais seulement 700 personnes se sont présentées.

Il a dit qu’un grand nombre de personnes ont offert des prières à Hazrat Nizamuddin Dargah et Dargah Ajmer Sharif et dans de nombreux autres lieux religieux du pays pour le bien-être de Modi.

