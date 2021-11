Le ministre de l’Union Nitin Gadkari inaugure le chaînon manquant de Loutolim à Verna à Goa

Pour l’ensemble du tronçon de 7,32 kilomètres de Loutolim à Titan Gate, le coût total du projet est de Rs 229,85 crores. (image représentative)

Infra boost à Goa ! Nitin Gadkari, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes avec le Dr Pramod Sawant, ministre en chef de Goa, a inauguré une section à quatre voies du village de Loutolim à Industrial Development Corporation, Verna sur la route nationale-566 à Verna, dans l’état de Goa le 1er novembre 2021. Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, le tronçon de 3,84 kilomètres de route est le chaînon manquant qui est développé au coût estimé de Rs 184,05 crores. Le projet a une longueur de 7,32 km. Il commence de Loutolim à Titan Gate de Verna Industrial Corporation, a indiqué le ministère. La distance de trajet de Ponda à Mormugao est réduite de 12 kilomètres, réduisant ainsi le temps de trajet d’une demi-heure. Pour l’ensemble du tronçon de 7,32 kilomètres de Loutolim à Titan Gate, le coût total du projet est de Rs 229,85 crores.

Selon le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, le pays progresse rapidement sous la direction visionnaire du Premier ministre Narendra Modi. L’État de Goa est une destination touristique et le ministre souhaite qu’il se transforme en une destination touristique de classe mondiale. Les travaux de pointe du pont à haubans sur la rivière zuari sont actuellement en cours et avec l’aide du gouvernement de Goa, le ministère y construit une « galerie d’observation » comme la tour Eiffel, a ajouté Gadkari.

Pour les routes reliant Goa aux États du Maharashtra et du Karnataka, le Centre a déjà investi un montant de 11 000 crores de Rs, ajoutant encore 300 crores de Rs, le gouvernement Modi a développé un pont sur la rivière Khandepar, a déclaré Gadkari. Le ministre a également assuré que la route de liaison de Mopa de 6,6 kilomètres de six voies sera construite par le ministère des Transports routiers et des autoroutes avec un coût estimé de Rs 1 200 crore. Les travaux d’aménagement de la route seront achevés d’ici 2023. Le ministre de l’Union a également demandé au gouvernement de l’État de travailler sur le concept de transport public à l’électricité, qui contribuera à minimiser tous les types de pollution.

