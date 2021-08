Le ministre de l’Union, Pashupati Kumar Paras, demande la sécurité de «Z Plus» en alléguant une menace pour sa vie

Le ministre nouvellement intronisé dans le cabinet du Premier ministre Narendra Modi, Pashupati Kumar Paras, a allégué que sa vie était menacée en raison d’un complot politique à son encontre. Paras a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, pour demander la sécurité «Z-Plus». S’adressant à une conférence de presse, Paras a affirmé avoir reçu des abus et des menaces sur son téléphone portable et a par la suite déposé une plainte auprès de la police de Delhi.

Paras, cependant, n’a pris aucun nom. Il a déclaré que ses rivaux politiques avaient été choqués après avoir été témoins de l’énorme soutien du public qu’il avait obtenu lors de sa première visite dans sa circonscription de Hajipur au Bihar le 23 août après être devenu ministre de l’Union. Il a accusé les rivaux de recourir à une politique meurtrière dans le cadre d’un complot politique, a rapporté PTI. Dans sa lettre à Shah, Paras s’est dit préoccupé par la sécurité qui lui était assurée et a cité ses engagements occupés en tant que ministre et chef de son parti.

Il a affirmé que lors de la visite, sa cavalcade s’était vu montrer des drapeaux noirs par un groupe de personnes prétendument embauchées par ses rivaux et que des mobil oil lui avaient également été lancés. Paras a affirmé que certains de ses chefs de parti avaient également reçu des menaces et il a également écrit au ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, à ce sujet. Le ministre a déclaré que la police du Bihar et de Delhi devrait agir rapidement et prendre des mesures à cet égard.

On peut se rappeler que Paras est impliqué dans une bataille avec son neveu Chirag Paswan car ils prétendent tous les deux être le chef du parti Lok Janshakti. Paras s’était révolté contre Chirag avec quatre députés LJP et avait étendu son soutien à la NDA. Il a été récompensé par une place au cabinet tandis que Chirag était en train de bouder.

Chirag Paswan, fils du défunt ministre des syndicats et fondateur du LJP, Ram Vilas Paswan, a accusé Paras de l’avoir trahi. Paras est le frère cadet de Ram Vilas Paswan.

