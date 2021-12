Le ministre de l’Union Piyush Goyal tient une réunion d’examen sur la préparation à l’oxygène médical dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19

Delhi a enregistré le nombre le plus élevé de 263 cas, suivi du Maharashtra avec 252, du Gujarat 97, du Rajasthan 69, du Kerala 65 et du Telangana 62.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a discuté jeudi avec de hauts responsables des moyens efficaces d’assurer une disponibilité adéquate d’oxygène médical dans le pays à la suite de l’augmentation des cas de COVID-19.

En raison d’une augmentation sans précédent de la demande d’oxygène médical à travers le pays au cours de la deuxième vague de COVID-19, la demande a culminé à près de 9 000 MT (tonnes métriques) par rapport aux besoins de pointe de 3 095 MT lors de la première vague.

L’approvisionnement en oxygène à des fins médicales a été augmenté près de 10 fois, passant de 1 000 tonnes par jour en décembre 2019 à 9 600 tonnes par jour en mai de cette année.

« A tenu une réunion d’examen sur la préparation à l’oxygène médical dans le pays. Délibéré sur des moyens efficaces d’assurer une disponibilité adéquate d’oxygène médical pour renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19 », a déclaré Goyal dans un tweet.

L’Inde a enregistré la plus forte augmentation en une seule journée d’infections à Omicron avec 180 nouveaux cas, portant le nombre total de ces infections dans le pays à 961, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi.

Les 961 cas ont été détectés dans 22 États et UT jusqu’à présent, et 320 personnes se sont rétablies ou ont migré.

Delhi a enregistré le nombre le plus élevé de 263 cas, suivi du Maharashtra avec 252, du Gujarat 97, du Rajasthan 69, du Kerala 65 et du Telangana 62.

L’augmentation quotidienne des cas de COVID-19 a franchi la barre des 13 000 après environ 49 jours, portant le total à 3 48 22 040, tandis que les cas actifs sont passés à 82 402, selon les données mises à jour à 8 heures.

Le nombre de morts a grimpé à 4 80 860 avec 268 nouveaux décès, selon les données.

Au total, 13 091 nouvelles infections à coronavirus ont été signalées en 24 heures le 11 novembre.

Il a été suggéré par le ministre lors de la réunion d’accorder une attention particulière aux États éloignés et de renforcer les systèmes de surveillance et de rapport en ligne.

Des responsables de ministères tels que celui des routes, de l’acier et de la santé, et le Niti Aayog ont assisté à la réunion.

Un démantèlement des usines PSA (Pressure Swing Adsorption) mises en service à travers le pays a également été partagé avec les membres du groupe lors de la réunion.

Selon un responsable, les membres de la réunion ont été informés du système d’agrégation de la demande en oxygène (ODAS) développé par l’Autorité nationale de la santé.

Au 27 décembre, la capacité de production d’oxygène médical liquide dépassait 8 780 MT et la production réelle dépassait 5 500 MT.

Jusqu’au 29 décembre de cette année, plus de 1 200 réservoirs cryogéniques ont été installés dans différents hôpitaux pour le stockage d’oxygène contre 790 au 31 décembre 2020. De même, le nombre de bouteilles d’oxygène au mois de décembre de cette année est supérieur à 12,5 lakh contre 8,7 lakh dans le même mois l’année dernière.

