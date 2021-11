Le ministre d’Emmanuel Macron dit n’avoir jamais accepté d’empêcher « toutes les traversées en bateau de migrants » | Politique | Nouvelles

Après une réunion avec son homologue à Paris lundi, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, Priti Patel a publié une « déclaration commune » soulignant que la France et le Royaume-Uni ont accepté de poursuivre le travail qu’ils ont commencé après avoir signé un accord de 54 millions de livres sterling en juillet 2021. des fonds, versés par le Royaume-Uni à la France, sont censés renforcer les patrouilles le long des côtes du nord de la France et empêcher les gens de faire le périlleux voyage à travers la Manche.

Mercredi, le ministre de l’Intérieur, Tom Pursglove, a refusé de dire aux députés combien des 54 millions de livres sterling avaient jusqu’à présent été remis au gouvernement français.

Fin octobre, des sources françaises indiquaient n’avoir reçu qu’environ 17 millions de livres sterling.

La déclaration du ministère de l’Intérieur disait : « Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Intérieur ont convenu de renforcer davantage la coopération opérationnelle.

« Il faut faire plus pour arrêter les passages dangereux.

« Ils ont convenu d’accélérer la réalisation des engagements pris dans l’accord conjoint de juillet 2021 pour tenir leur détermination commune d’empêcher 100 % des traversées et de rendre cette route mortelle non viable. »

Seulement 48 heures après la rencontre, l’ambassade de France à Londres a contesté la « déclaration commune ».

L’ambassade a tweeté : « Pour mémoire, le chiffre de 100 % n’a pas été convenu entre le ministre de l’Intérieur et le ministre français de l’Intérieur @GDarmanin et ne doit pas être présenté comme un engagement convenu.

« Ce n’est pas.

Le ministère de l’Intérieur a récemment confirmé que 1 185 personnes avaient traversé la Manche en bateau pour rejoindre le Royaume-Uni le jeudi 11 novembre, un nouveau record de traversées de migrants en une seule journée.

Plus de 23 000 personnes ont fait la traversée de la France au Royaume-Uni en bateau jusqu’à présent cette année, une forte augmentation par rapport aux 8 404 en 2020 – et bien plus que les années avant la pandémie, lorsque la plupart des demandeurs d’asile sont arrivés par avion, ferry ou train .

Le précédent record était de 853 personnes traversant le 3 novembre.