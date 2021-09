Le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnav a continué d’attendre que Chirag Paswan n’ait pas encore quitté le bungalow attribué au défunt père

in

Cela fait environ deux mois que Chirag Paswan a reçu un avis de quitter le bungalow «12, Janpath» attribué à son père, feu Ram Vilas Paswan. Avec le ministre de l’informatique et des chemins de fer Ashwini Vaishnav en attente, le temps presse pour Paswan de quitter le bungalow. Alors que Chirag a reçu un avis de quitter la maison, un petit buste de Ram Vilas Paswan est arrivé au bungalow.

Notamment, le senior Paswan a vécu dans le bungalow avec sa famille pendant plus de trois décennies. Depuis le décès du ministre de l’Union, son fils Chirag y vit, bien qu’il ait reçu le 23, North Avenue, en tant que député de Lok Sabha de Jamui. La direction des domaines du ministère du Développement urbain a récemment attribué le bungalow au ministre des Chemins de fer et de l’informatique, Ashwani Vaishnaw.

Paswan est décédé en octobre de l’année dernière juste avant les élections de l’Assemblée du Bihar et sa famille était censée quitter le bungalow dans un délai d’un an. Cependant, selon un rapport d’Indian Express, Chirag a obtenu une prolongation de quelques mois.

Cependant, l’installation du buste de Ram Vilas Paswan a déstabilisé les dirigeants du BJP car ils pensent que Chirag pourrait refuser de déménager et politiser davantage la question. La famille Paswan bénéficie d’un énorme soutien de la communauté dalit et le BJP n’a pas les moyens de les contrarier à un moment aussi crucial alors que les élections de l’Assemblée de l’UP et les élections du panchayat du Bihar se profilent. Le BJP s’appuie sur les votes de la communauté Paswan dans plusieurs circonscriptions du centre et de l’est de l’Uttar Pradesh.

Cependant, la famille Paswan n’est pas d’humeur à se heurter au BJP sur la question et les dirigeants du LJP pourraient bientôt se réunir pour prendre l’appel final, a déclaré le rapport.

Si Chirag refuse de déménager, il pourrait obtenir le soutien des partis du Bihar et cela pourrait rendre la situation encore plus moche. L’ancien ministre en chef du Bihar et leader du HAM, Jitan Ram Majhi, avait déjà exigé que le 12 bungalow Janpath soit converti en mémorial pour Ram Vilas Paswan.

