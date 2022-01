Le ministre des Chemins de fer inaugure un complexe d’entraîneurs à Lucknow ; Drapeaux des chemins de fer indiens Gomti Nagar-Kamakhya Express

Récemment, le ministère des Chemins de fer a déclaré que la zone ferroviaire du Nord-Est, étant principalement un système axé sur les passagers, s’est positionnée comme l’un des chemins de fer zonaux les plus importants du réseau des chemins de fer indiens.

Mise à niveau des chemins de fer indiens dans UP! Aujourd’hui, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnav a inauguré les installations du terminal et le complexe d’entraîneurs ainsi que la deuxième entrée nouvellement construite de la gare Gomti Nagar de North Eastern Railways à Lucknow, dans l’Uttar Pradesh. Outre les installations du terminal et le complexe d’entraîneurs, le nouveau train express hebdomadaire entre Gomtinagar et Kamakhya a également été signalé. En outre, Vaishnav a inspecté les travaux d’entretien des trains dans le complexe d’entraîneurs nouvellement construit ainsi que les travaux de construction en cours à la gare de Gomti Nagar. Jetez un œil aux photos ci-dessous, le ministre des Chemins de fer examinant les installations de la gare de Gomti Nagar :

Récemment, le ministère des Chemins de fer a déclaré que la zone ferroviaire du Nord-Est, étant principalement un système axé sur les passagers, s’est positionnée comme l’un des principaux chemins de fer zonaux du réseau des chemins de fer indiens en fournissant des installations de transport plus rapides, sûres, sûres, fiables et confortables. aux voyageurs ferroviaires au cours de l’année 2021. Selon le ministère, au cours de 2021, une conversion d’écartement de 47 km, un doublement et une électrification de 101 km, une électrification de 406 km ont été mises en service. En outre, des installations d’entretien des autocars ont été établies à Ballia et à Ghazipur. Pas moins de six ROB ont également été réalisés.

Le ministère des Chemins de fer a déclaré que plus de 75 pour cent des routes du chemin de fer du Nord-Est ont été électrifiées et que le chemin de fer zonal deviendrait une zone ferroviaire électrifiée à près de 100 pour cent d’ici la fin de l’année 2022. Selon le ministère des Chemins de fer, diverses commodités pour les passagers ont été réalisées. disponible dans toute la zone ferroviaire du Nord-Est en 2021, qui comprend 24 escaliers mécaniques dans 10 gares différentes, jusqu’à 22 ascenseurs dans huit gares différentes. En outre, 47 gares ferroviaires à travers la zone ont été aménagées en gares d’Adarsh. De plus, une connexion Wi-Fi a été fournie dans les 295 gares éligibles, a indiqué le ministère.

