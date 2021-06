Le ministre des Finances demande aux ministères d’accélérer les dépenses d’investissement et les cotisations claires aux MPME et aux PSU

Elle a également demandé aux ministères de régler leurs cotisations aux MPME et aux PSU au plus tôt. Les ministères ont également été invités à explorer le mode de partenariat public-privé (PPP) pour des projets viables.

Pour maintenir l’élan de l’activité économique au milieu de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé vendredi à certains ministères clés d’accélérer leurs dépenses en capital et d’essayer de dépasser leurs objectifs d’investissement pour l’exercice 22.

Elle a également demandé aux ministères de régler leurs cotisations aux MPME et aux PSU au plus tôt. Les ministères ont également été invités à explorer le mode de partenariat public-privé (PPP) pour des projets viables.

« Il s’agissait de la 5e réunion d’examen par le ministre des Finances avec les ministères/départements sur la feuille de route des infrastructures à venir. Au cours de la réunion, les plans de dépenses en capital des ministères et de leurs CPSE, l’état de mise en œuvre des annonces budgétaires et les mesures visant à accélérer les investissements dans les infrastructures ont été discutés », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Outre les secrétaires des départements clés, la réunion a été suivie par les CMD/PDG des CPSE relevant du ministère des transports routiers et des autoroutes, des télécommunications et de l’énergie atomique.

Pour FY22, le budget de l’Union a alloué Rs 5,54 crore lakh pour les dépenses d’investissement, ce qui est 26,5% plus élevé que les chiffres réels provisoires de Rs 4,25 lakh crore pour FY21. En avril, le ministère des Finances a publié une directive visant à faciliter l’allocation de fonds supplémentaires provenant du corpus discrétionnaire du ministère des Affaires économiques de Rs 44 000 crore à ceux qui montrent de bons progrès en matière d’investissement.

« Lors de l’examen des performances des dépenses en capital des ministères et de leurs CPSE, le ministre des Finances a souligné que l’augmentation des investissements jouera un rôle essentiel dans la revitalisation de l’économie post-pandémie et a encouragé les ministères à anticiper leurs dépenses en capital », a déclaré le ministère des Finances. Les efforts du côté budgétaire pour augmenter les dépenses d’investissement doivent être complétés par les CPSE, a déclaré le ministre.

Sitharaman a également ajouté que les ministères doivent également explorer le mode de partenariat public-privé (PPP) pour des projets viables. Elle a également demandé aux ministères et à leurs CPSE d’assurer au plus tôt l’apurement des cotisations des MPME.

Le ministre a demandé au département des télécommunications d’accélérer les projets importants apportant le bénéfice d’une connectivité de données de haut niveau à toutes les régions du pays, y compris les districts d’aspiration. Il a été demandé au ministère des routes d’explorer la possibilité d’améliorer la connectivité dans les régions montagneuses et d’accélérer la mise en œuvre de l’installation de mise à la casse des véhicules. Le département de l’énergie atomique a été chargé d’assurer la réalisation en temps voulu des initiatives annoncées dans le cadre du paquet Atma Nirbhar Bharat (ANBP).

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.